Mit "GreenLake for Block Storage" will HPE einen Block-Storage-as-a-Service anbieten, der Kunden 100-prozentige Datenverfügbarkeit in einem Cloud-Betriebsmodell garantieren soll. Per Self-Service-Bedienung könnten Geschäftsbereiche und Datenbank-Administratoren neue Anwendungen, Dienste und Projekte zügiger und flexibler bereitstellen. Durch das so genannte Intent-Based Provisioning lässt sich HPE zufolge dabei 98 Prozent der Zeit einsparen, die sonst für Konfiguration und andere administrative Tätigkeiten benötigt wird.