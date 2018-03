channelpartner.de: Herr Steinberger, was hat Sie dazu bewogen, sich wieder bei Channel meets Cloud zu engagieren?

Gerry Steinberger, Channel Sales Manager Germany bei HPE: Es ist für uns eine Ehre, diese tolle Veranstaltung wieder als Platinum-Sponsor zu unterstützen. Und das tun wir 2018 auch abermals mit Netgo. Dieser Partner feierte 2017 seinen zehnjährigen Geburtstag und fast genauso lang arbeiten wir schon mit Netgo zusammen.

channelpartner.de: Welche Themenschwerpunkte setzen Sie auf dem diesjährigen "Channel meets Cloud"-Kongress?

Gerry Steinberger, Channel Sales Manager Germany bei HPE: Ähnlich wie 2017 sind es "Hybride IT" und "Intelligent Edge". Die damit zusammenhängenden Dienstleistungen werden immer wichtiger. Außerdem wollen wir Partner in die Lage versetzen, Cloud-Management effizient zu betreiben. Mit "HPE OneSphere" bieten wir seit November 2017 die Plattform dafür.

channelpartner.de: Welche IoT-Strategie verfolgt HPE?

Gerry Steinberger, HPE: IoT ist Bestanteil unseres "Intelligent Edge"-Portfolios. Von IDC wissen wir, dass in fünf Jahren drei Viertel aller Daten nicht mehr im Rechenzentrum sondern an der "Edge" entstehen. Und diese Daten müssen dann auch vor Ort analysiert und verarbeitet werden. Hier ist Intelligenz gefordert, die durch unser Aruba-Portfolio gewährleistet ist.

channelpartner.de: Ebenfalls im November 2017 sind Sie eine enge Partnerschaft mit ABB eingegangen.

Gerry Steinberger, HPE: In der Tat! Die Digitalanwendungen von ABB können mit unserer Hybride IT in der Edge gemanagt und in die Azure-Cloud zurückgeführt werden - ein schönes Praxis-Beispiel für unser "From the Edge to the Core and then to the Cloud"-Motto. Dieser Dreier-Konstrukt ist uns sehr wichtig: Wir können es managen. ABB alleine könnte es nicht, und uns fehlt die Sensorik von ABB.

channelpartner.de: Welche Rolle spielt das Thema IoT in HPEs Channel-Strategie?

Gerry Steinberger, HPE: Insbesondere im IoT-Umfeld setzen wir auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Kein Partner und auch kein Hersteller kann allein diesen ganzen end-to-end-Prozess in der IoT-Welt abwickeln. Bei Channel meets Cloud präsentieren wir einige derartige Projekte in Kooperation mit unseren Partnern.

channelpartner.de: Herr Steinberger, vielen Dank für das Gespräch!