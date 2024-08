Morpheus Data wurde 2010 gegründet, hat eigenen Angaben zufolge derzeit 400 Kunden und über 100 zertifizierte Partner sowie neben der Zentrale in den USA Niederlassungen in Australien, Deutschland und Großbritannien. Außerdem unterhält das Unternehmen eine lange und enge Beziehung zu HPE, hinter dessen GreenLake-Plattform die Morpheus-Technologie steckt.

Mit der Übernahme von Morpheus Data sichert sich HPE diese wichtige Technologie nun und will sie nutzen, um die GreenLake-Plattform weiter auszubauen. Dass die Übernahme jetzt erfolgt, könnte auch daran lioegen, dass Morpheus Data sich als Helfer für Unternehmen anbietet, die unter der Lizenzpolitik des neuen VMware-Besitzers Broadcom leiden.

Die Technologie von Morpheus soll helfen, die Komplexität der IT weiter zu reduzieren, indem die über die HPE GreenLake-Cloud verfügbaren Hybridbetriebsfunktionen erweitert werden. Dazu soll die Morpheus-Technologie HPE GreenLake bei Bereitstellung, Orchestrierung und Automatisierung von Multi-Vendor- und Multi-Cloud-Anwendungen sowie FinOps-Funktionen zur Cloud-Kostenoptimierung verbessern. Mit dem Kauf von Morpheus baut HPE auf seiner Übernahme von OpsRamp im Jahr 2023 auf.

HPEs Ziel ist es, "GreenLake zur zukunftssicheren Plattform für die Verwaltung virtualisierter, Cloud-nativer und KI-Workloads" weiterzuentwickeln. Morpheus helfe bei der Erreichung dieses Ziels, "indem es Kunden ermöglicht, das vollständige Lebenszyklusmanagement von Anwendungen in hybriden Umgebungen zu orchestrieren und zu automatisieren. HPE GreenLake-Kunden können nahezu jede Workload in traditionellen und modernen Cloud-Umgebungen, einschließlich privater und öffentlicher Brownfield-Infrastrukturen, nahtlos bereitstellen und verwalten", teilt HPE mit.

Außerdem wird HPE GreenLake Unternehmen künftig dabei helfen können, ihre Ausgaben in Cloud-Umgebungen durch umfassende FinOps-Funktionen zu optimieren. Dazu wird HPE seine Multi-Vendor- und Multi-Cloud-IT-Daten mit den FinOps-Funktionen von Morpheus kombinieren. Kunden könnten dann ihre Cloud-Ausgaben besser verstehen, deren Nutzung einschränken und Workloads optimieren, um die Kosten zu senken.

Die Transaktion soll bereits in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Dabei hilft die langjährige Zusammenarbeit - technisch ist dadurch wenig Aufwand erforderlich. Die Technologie von Morpheus Data wird dann in die HPE GreenLake Cloud und das Private-Cloud-Portfolio von HPE integriert. Sie soll auch weiterhin als eigenständige Software angeboten werden. Bestehende Kunden und Partnerschaften will HPE auch weiterhin unterstützen.

Mehr zum Thema

Neue Ära der KI für HPE-Partner

Spagat zwischen traditioneller IT und Innovation meistern

Broadcom-VP Armin Müller über die Zukunft von VMware

Führt VMwares Lizenzpolitik zur Devirtualisierung?