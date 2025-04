Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte HPE seinen Server-Absatz um 30 Prozent steigern. Das ist selbst dann beeindruckend, wenn man berücksichtigt, dass es im Vorjahr wegen Schwierigkeiten in der Lieferkette nicht ganz so rund lief. Kleiner Wehmutstropfen: Der operative Profit in dem Bereich ging leicht zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig - für HPE wichtig ist aber auch, dass es Marktanteile und damit Kunden gewonnen hat - und dass die Partner mit der Entwicklung zufrieden sind.

Das sind sie: Denn in der Umfrage zu den Channel Excellence Awards 2025 gaben sie HPE in allen abgefragten Aspekten bessere Noten als dem Verfolgerfeld. Das war nicht selbstverständlich, weil auch der Zwei- und Drittplatzierte (Fujitsu und Lenovo) die Partner mit ihren Produkten überzeugt haben. Für Fujitsu ist die Auszeichnung als "Preferrod Vendor" und der zweite Platz im Gesamtranking zudem eine schöne Anerkenung der nach dem Ausstieg aus dem Client-Segment neu formulierten Datacenter-Strategie - die auch von den Partner einige Veränderungen einforderte.

Starkes Verfolgerfeld mit ambitionierten Plänen

Lenovo rückte auf Rang drei vor. 2024 war für das Unternehmen, dass sich in der Gunst der Partner im Client-Segment hervoragend behauptete - und den Channel Excellence Award in der Kategorie "Mobile Clients" verteidigte und in der Kategorie "Stationäre Clients" errang - ein Übergangsjahr im Server-Segment.

Während der Pandemie hatte es von der kurz zuvor aufgebauten Fertigung in Ungarn und den kurzen Lieferwegen erheblich profitiert. 2024 fehlte der dadurch gewonnene Schwung etwas. Aber das Manko wurde erkannt: Bereits im Mai stellte das Unternehmen die ganz auf KI ausgrichtete neue Strategie vor.

Zur Channel-Excellence-Umfrage kam die Umsetzung aber zu spät. Spannend wird es also zu sehen, wie die Neuerungen angeschlagen haben und wie die Partner Lenovo in der Umfrage für die Channel Awards 2026 bewerten werden. Ebenfalls interessant sein wird es, wie sich die zunehemdn Verwerfungen zwischen den USA und der EU auf europäische Anbieter wie Extra Computer und Bluechip auswirken und ob Dell mit dem schrittweise ausgebauten Channel-Fokus - wo die Storage-Sparte Vorreiter ist - auch im Server-Segment bei den Partnern punkten kann.

Die Kategorie "Server & (Hyper) Converged Systems" umfasst Server sowie gemeinsam genutzte, skalierbare Server-, Netzwerk- und Speicherressourcen.

Channel Excellence Award 1. HPE (1) Preferred Vendor 2. Fujitsu Technology Solutions (-) 3. Lenovo (4) 4. Dell (2) 5. Extra Computer (3) 6. Bluechip (5) 7. Supermicro (9)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

