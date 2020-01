Patrick Hagn hat bis November 2019 das Competence Center Video geleitet. Er war zuständig für alle Videos auf Computerwoche, CIO und Channelpartner. Alle Artikel des Autors

Bei Channel meets Cloud 2019 war Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit Partner ACP mit von der Partie. Im Interview erklären Gerry Steinberger von HPE und Anja Daniela Favuzzi von ACP, was ihre Partnerschaft besonders macht und welche Strategie HPE im kommenden Jahr fahren will. Dabei würden vor allem Technologien wie Composable Infrastructure, künstliche Intelligenz im Rechenzentrum und Edge Computing eine wichtige Rolle für HPE spielen, so Steinberger.