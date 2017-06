Zu denHPE-Preisträgern in der Sparte "Distribution" zählen unter anderem Also und Ingram Micro.

Den Award "2017 Global Distributor of the Year" von Hewlett Packard Enterprise (HPE) hatAlsoerhalten. Ingram Micro musste sich mit dem Preis "General Western Europe Distributor of the Year" begnügen.

HPE zeichnet alljährlich die besten Channel-Partner aus. Es gewinnen immer die Reseller und Distributoren, die mit dem Hersteller erfolgreiches Business im Jahr davor betrieben haben.

"Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Vor dem Hintergrund des schnellen Wachstums von privaten und Hybrid-Cloud-Ökosystemen sind wir überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen uns und HPE die innovativen und skalierbaren Lösungen liefert, die unsere Kunden für ihre Branchen benötigen. Wir sehen einen enormen Mehrwert in unserer weiteren Zusammenarbeit mit HPE und freuen uns darauf, den Einsatz vonCloud Servicesgemeinsam zu beschleunigen", sagte Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding in Las Vegas.

"Wir gratulieren der Also Group zu ihrer Auszeichnung als 2017 HPE Global Distributor of the Year", sagte Andy Isherwood, Managing Director of EMEA bei HPE. "Wir freuen uns, weiterhin zusammen mit Also unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäfte zu transformieren und auszubauen."

