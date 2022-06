Ein deutscher HPE-Partner erhielt auch eine globale Auszeichnung: Die ACP Holding GmbH wurde zum "HPE GreenLake Partner of the Year 2022" erklärt. Cancom wurde "HPE Solution Provider of the Year 2022" in der DACH-Region, Bechtle Schweiz wurde als "HPE GreenLake Partner of the Year 2022" im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung", sagt Günther Schiller, Vorstand der ACP Gruppe. "Damit honoriert HPE das tolle Engagement unserer Mitarbeiter für unsere Kunden. Dass wir mit einem globalen Award ausgezeichnet werden, macht mich unheimlich stolz und ich kann mich nicht genug für den unermüdlichen Einsatz bedanken. Der Award ist eine grandiose Teamleistung und bestärkt uns auf unserem Weg", so Schiller weiter.

"Dies ist nicht nur eine Anerkennung für unser Teams, sondern auch für unsere Kunden, die sich für die Edge-to-Cloud-Plattform von GreenLake entschieden haben, um ihre digitale Transformation voranzutreiben", so das offizielle Statement von Bechtle.

"Dieser besondere Award ist ein Beleg für unsere langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit HPE. Gemeinsam haben wir sehr viel erreicht und konnten für unsere Kunden bereits zahlreiche innovative Lösungen mit echten Mehrwerten entwickeln", freut sich Martin Mayr, Senior Vice President bei Cancom über die Auszeichnung.

Zu den weiteren von HPE geehrten Partnern in der DACH-Region zählen Comline SE (Service Provider des Jahres), Koala Management Solutions ("Rising Star"), Cyberport IT Services (SMB-Partner des Jahres) und Infosys (Systemintegrator des Jahres). Zum globalen Distributor des Jahres hat HPE Tech Data erklärt.

80.000 HPE-Partner weltweit

Weltweit arbeitet Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit über 80.000 Partnern zusammen, umso höher ist eine Auszeichnung als "Partner des Jahres" einzuordnen. 2022 wurde weltweit nur 68 Partnern diese Ehre zuteil.

"Unser Channel hat wieder einmal seine Fähigkeit bewiesen, sich anzupassen, zu transformieren und gemeinsam zu wachsen", sagte George Hope, Worldwide Head of Partner Sales bei HPE, in Las Vegas. "Unser Partner-Ökosystem bildet nach wie vor das Herzstück unseres Unternehmens. Die Gewinner der diesjährigen Partner Awards haben den Erfolg durch die Zusammenarbeit mit mit uns als Team am besten unter Beweis gestellt", so der globale Channel-Chef weiter.



