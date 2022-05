Auf der Agenda des chinesischen Herstellers Huawei stehen unter anderem energiesparende Lösungen für Rechenzentren und Netzwerke. Registrierte Besucher können sich beispielsweise über CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 oder NoF+ informieren. Daneben finden sich Gelegenheiten, um sich mit den Experten und Vordenkern zu treffen. Beim Austausch von Ideen und Erfahrungen zu IKT und den neuen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, unterstützen die Partner Acondistec, Arrow und Komsa.

Tour-Daten

Am 31. Mai 2022 hält der Huawei Enterprise-Truck in Hamburg und am 2. Juni in Leipzig, wo Huawei-Regionalleiter Stefan Horlacher die Begrüßung übernimmt. Neben spannenden IT- und IP-Topics sowie verspricht das Programm viel Entertainment, Köstlichkeiten und Kaffeespezialitäten vom Barista.

In Düsseldorf gastiert der Truck am 8. Juni, wo Experten für Gespräche über Lösungen und Produkte bereitstehen. Eine Besonderheit bei diesem Stopp ist die Möglichkeit das Huawei-Management zu treffen. Auch hier kommen Entertainment, Networking und Verpflegung nicht zu kurz, verspricht der Hersteller. Am 10. Juni ist Halt in Frankfurt am Deutsche Bank-Park mit dem Schwerpunkt Branchenlösungen. Passend dazu gibt es eine Stadiontour mit Kicker und Torwandschießen.

Historik, Technik und Innovationen bietet die Roadshow am 13. Juni in Stuttgart. Dort erwartet die Teilnehmer in der Motorworld ein historischer Landesflughafen als Eventlocation. In München, am 15. Juni 2022, parkt der Truck zum Abschluss der Deutschland-Tour am Augustiner Schützengarten. Wie auch in Stuttgart stehen Huawei-Produkte zum Testen bereit und selbstverständlich wird auch das leibliche Wohl nicht vergessen.

Zur Registrierung und Anmeldung sowie die genauen Standorten und Uhrzeiten der Huawei Enterprise Roadshow erfahren Interessierte unter diesem Link.