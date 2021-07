Der chinesische Technologiekonzern Huawei dringt in neue Geschäftsfelder vor. Der frisch vorgestellte MateStation S ist ein Desktop-PC, der an den Erfolg der MateBook-Serie anknüpfen soll. Ergänzt wird die Produktoffensive von zwei neuen MateView-Monitoren. Wie bereits bei den MateBooks will Huawei auch bei der MateStation S mit Premium-Qualität überzeugen.

Der gesamte Rechner wiegt nur 4,2 kg und ist mit Maßen von 293 x 93 x 315 mm (H x B x T) nur etwa so groß wie ein Aktenordner. Er kann entweder liegend oder aufrecht stehend platziert werden. Auf der Vorderseite ist das Gehäuse mit schrägen Öffnungen ausgestattet, die nicht nur optisch ansprechen, sondern auch die Belüftung verbessern sollen. Nach Angaben des Herstellers arbeitet der Computer selbst "bei Höchstleistung nahezu geräuschlos".

Ausstattung

Im Inneren befinden sich ein Ryzen 5 4600G-Prozessor von AMD mit integrierter Radeon-Grafikeinheit, der von 8 Byte DDR4-RAM sowie einer 256 GByte großen M.2-NVMe-SSD begleitet wird. Vorne befinden sich Anschlüsse für ein Headset, einmal USB-C (USB 2.0) sowie einmal USB-A (USB 3.2 Gen2) und hinten für ein Mikrofon, je einmal Line In sowie Line Out, HDMI, VGA, zweimal USB-A (USB 2.0), zweimal USB-A (USB 3.2 Gen2) sowie ein Ethernet-Port und eine serielle Schnittstelle. Darüber hinaus unterstützt die MateStation S WLAN-Verbindungen nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth 5.0. Als Betriebssystem verwendet Huawei Windows 10 Home.

Separat erhältlich ist eine kabelgebundene Slim-Tastatur. Sie ist in einem schlanken Metalldesign gehalten und soll ein besonders angenehmes Tippererlebnis bieten. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Fingerabdrucksensor. Der Preis für das Keyboard liegt bei 99 Euro.

Neue Monitore

Darüber hinaus hat Huawei zwei neue Premium-Monitore vorgestellt. Der MateView verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.560 Pixeln. Er ist mit einer Smart-Bar ausgestattet, über die sich der Monitor ähnlich wie auf einem Smartphone über Wischgesten konfigurieren lassen soll. Der MateView GT ist dagegen ein Curved-Modell mit 34 Zoll Diagonale, das sich vor allem an PC-Spieler richtet. Das Seitenverhältnis beträgt 21:9. Dazu kommt eine integrierte Soundbar mit doppelten Lautsprechern.

Während der Desktop-PC MateStation S und der Monitor MateView GT laut Huawei bereits zu einem Preis von 599 beziehungsweise 549 Euro (jeweils UVP) erschienen sind, soll der MateView ab dem 4. August zu einem Preis von 699 Euro verfügbar sein. Die Einführung der Produkte verbindet Huawei mit mehreren Sonderaktionen, die allerdings bereits im August wieder auslaufen. Daran interessierte Händler müssen also schnell handeln.