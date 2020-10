Mit dem Programm "Ja, ich will" verspricht Huawei, fast die komplette Vermarktung von Produkten für Reseller zu übernehmen, darunter fallen Aufgaben wie:

Projektmanagement

Auswahl der Marketingkanäle

Erstellung der Inhalte

Setup

Die von Huawei erstellten Inhalte landen dort, wo sie nach Ansicht des Herstellers die größten Erfolgschancen versprechen:

Web-Suche

Soziale Medien

Blogs von Inluencern

Printmedien

Offline-Events

Die Kosten des Marketings trägt eigenen Angaben zur Folge zum größten Teil Huawei selbst, Partner investieren lediglich in Reichweite und in das tägliche Monitoring. Es gibt zwei kostenpflichtige Marketing-Pakete: ein kleines für 3.500 Euro und ein großes für 15.000 Euro netto. Die Laufzeit der Marketingmaßnahmen können die Vertriebspartner frei wählen: zwischen vier bis acht Wochen. Das kleine Paket lässt sich auch mit "Kickbacks" finanzieren, das große Paket via MDF. Folgende Distributoren sind mit im Boot: Acondistec, Arrow und Komsa.

Interview: Huawei-Channel-Chef wünscht sich mehr "Fairness"

Einer der ersten Reseller der mit dem Marketingprogramm von Huawei bereits positive Erfahrungen gesammelt hat, ist das Saarbrückener Systemhaus Detacon GmH. Dortiger Geschäftsführer Alexander Detling berichtet: "Bereits seit dem Beginn der Corona-Krise setzen wir verstärkt auf digitale Kanäle und gehen nun gemeinsam mit Huawei das Thema 'KI in der Radiologie' an. Es war sehr hilfreich, gerade das Targeting mit der Unterstützung eines erfahrenen Partners aufzubauen. Das Ergebnis sind Top-Leads - zu 99 Prozent sind es Ärzte oder Chefärzte. Diese Leads geben wir nun an unser Akquise-Team, das die Leads vorqualifiziert".

Interessierte Huawei-Partner können mit den Marketing-Maßnahmen sofort starten. Die Inhalte sind immer speziell auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Nach der Beauftragung wählt Huawei bis zu sieben zertifizierte Experten aus, die die Kampagne im Namen des Resellers realisieren. Die Experten führen ein tägliches Performance-Monitoring durch und passen die laufende Kampagne bei Bedarf an.

Derzeit sind neben der von Detacon bereits in Gang gesetzten "KI in der Radiologie"-Kampagne zwei weitere Aktionen im Huawei-Marketplace gelistet:

"All Flash Storage"

"Cloud Campus"

Weitere Kampagnen sollen noch folgen.

Dem Sales und Marketing-Director bei Huawei Jörg Karpinski ist klar, dass das Marketing-Enagement seiner Reseller recht unterschiedlich ausfällt: "Unser Anspruch ist wa, ihnen eine einheitlich hohe Qualität der Programme anzubieten, unabhängig vom Budget der Systemhäuser und der Anzahl an Marketing-Fachleuten bei ihnen. Dies wollen wir mit einem Framework erreichen, auf das sämtliche Reseller zugreifen können. Die ersten Kampagnen zeigen, dass unsere Partner damit hervorragende Ergebnisse erzielen können."