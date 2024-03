Fazit Das Matebook D16 ist ein empfehlenswertes Allround-Notebook, das sich gleichermaßen für die meisten Office- wie Multimediaaufgaben eignet. In erster Linie ist es für den Einsatz am Schreibtisch gedacht, wo es mit guter Rechenleistung, angenehmer Tastatur und dem großen Bildschirm glänzt. Die ordentliche Akkulaufzeit und das verhältnismäßig geringe Gewicht erlauben es, das Gerät gelegentlich auch unterwegs zu nutzen. Im Alltag stören am meisten die wenigen und langsamen Anschlüsse. Insgesamt überzeugt der Laptop aber mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis, weil er viel richtig und nur wenig falsch macht.