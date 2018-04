Wer braucht noch ein Mini-Tablet? Angesichts des großen Angebots an XXL-Smartphones mit 6-Zoll- oder noch größeren Displays scheinen kleine Tablets keine Chance mehr zu haben. Top-Hersteller wie Apple und Samsung haben seit längerer Zeit keine neuen Geräte aus dieser Klasse mehr auf den Markt gebracht. Doch Huawei ist anderer Meinung: Der chinesische Hersteller hat mit dem Mediapad M5 8 auch in seinem neuen Line-Up noch ein Modell für unterwegs im Programm.

Mit einem Preis von rund 400 Euro ist es außerdem kein Spar-Tablet wie das Amazon Fire HD 8: Das Huawei Mediapad M5 8 mit 8,4-Zoll-Display wird vom hauseigenen 8-Kern-Prozessor Kirin 960 angetrieben. Mit einem nur 3 Millimeter schmalen Panel-Rand an den Seiten und einer dunkelgrauen Metallrückseite macht es auch optisch einen hervorragenden Eindruck - nur die herausstehende Kameralinse stört. Die leicht gewölbten, abgerundeten Kanten sollen wie ein Edge-Display aussehen - allerdings sind dadurch die Tasten zum Einschalten und der Lautstärkeregelung leicht nach hinten versetzt und deshalb etwas schwerer zu erreichen. Aber das Tablet ist absolut solide und verwindungssteif verarbeitet.

Typ-C ist da, Klinkenanschluss fehlt

Dass das Mediapad M5 zu einer neuen Tablet-Generation gehört, merken Sie spätestens am Typ-C-Port und der fehlenden Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Einen passenden Adapter zum Anschluss eines Audiogerätes legt Huawei aber bei, aber gleichzeitig Laden und Musikhören geht nicht. Auf dem Mediapad läuft Android 8 mit den Sicherheits-Patches vom Januar. Vorinstalliert sind neben den Google-Apps zahlreiche weitere Anwendungen, unter anderem die mobilen Office-Versionen von Microsoft.

Ähnlich wie Samsung erweitert auch Huawei das Android-Standard-Menü mit seiner EMUI-Oberfläche um eigene Optionen, etwa lassen sich Farbintensität und Farbtemperatur anpassen oder mit "Smart Auflösung" durch eine reduzierte Bildschirauflösung Strom sparen. Per "Navidot" können Sie das Tablet auch mit einer Hand bedienen - das macht aber angesichts der Tablet-Größe nicht wirklich Sinn. Einige Mediapad-Nutzer beschweren sich übrigens über Probleme beim Streamen von HD-Videos - im Test traten dieses Verhalten nicht auf. Doch Huawei will mit einem Update Ende April dafür Abhilfe schaffen.

Mit 8-Kern-CPU und 4 GB RAM

Die Rechenleistung des Mediapad M5 ist sehr hoch: Apps starten in Sekundenbruchteilen, Gesten zum Zoomen und Scrollen setzt das Tablet ohne jede Verzögerung um. Auch lokale 4K-Videos mit sehr hoher Bitrate spielt es problemlos ab. System-Tests wie der Tablet Mark 2017, Geekbench oder Browser-Tests bescheinigen dem Mediapad eine Top-Leistung, sofern die Software mehrere Kerne nutzt. Im Tablet-Bereich sind nur die aktuellen iPads schneller, ältere Android-Tablets wie das Galacy Tab S3 lässt das Mediapad dank 8-Kern-CPU und 4 GB RAM locker hinter sich.

Ebenso leistungsstark zeigt sich das WLAN: Es unterstützt 11ac und MU-MIMO. Die 1x1-Konfiguration liefert gegen eine aktuelle Fritzbox 233 MBit/s auf kurze Distanz.

Keine Schwäche leistet sich das 316 Gramm leichte Mediapad M5 bei der Akkulaufzeit: Die Werte von knapp 8 Stunden bei der Videowiedergabe mit maximaler Helligkeit und knapp 11 Stunden beim WLAN-Surfen mit 200 cd/qm sind sehr ordentlich, vor allem angesichts der hohen Displayauflösung. Das Tablet schöpft auch schnell wieder Kraft: Nach einer Stunde Ladezeit ist der Akku wieder zu 88 Prozent gefüllt.

Die Auflösung liegt bei 2560 x 1600, was bei 8,4 Zoll Diagonale eine Punktedichte von 359 ppi und damit eine hohe Schärfe der Darstellung ergibt. Die Messwerte für Kontrast und Helligkeit sind in Ordnung, allerdings sind die Top-Geräte von Apple und Samsung in diesen Disziplinen einen Tick besser. Vor allem in dunklen Bereichen in Videos und Fotos gehen Details schnell verloren.

Die interne Speicherausstattung geht mit 32 GB zu diesem Preis noch in Ordnung. Mehr Speicher lässt sich über eine Micro-SD-Karte nachrüsten, der gleiche Einschub nimmt auch die SIM-Karte auf. Das LTE-Modul nach Cat6 lässt theoretisch Downloads mit bis zu 300 Mbit/s zu, GPS ist ebenfalls an Bord. Das 8,4-Zoll-Modell des Mediapad M5 gibt es mit LTE oder nur mit WLAN, aber ohne Farb-Alternative: Nur Space Gray ist verfügbar.

Ausstattung Huawei Mediapad M5 8 (Note: 1,78) Prozessor Kirin 960 (8 Kerne: 4x 1,84 GHz, 4x 2,36 GHz) Arbeitsspeicher 4 GB Maße (L x B x H) 12,5 x 21 x 0,75 Zentimeter Betriebssystem Android 8.0 eingebauter Speicherplatz (Art) / davon frei 32 GB (Flash) / 21.15 GB Wireless-LAN / Bluetooth / UMTS / GPS 11ac (1x1) / 4.2 / LTE Cat6 / ja Anschlüsse 1x USB (Typ-C) Kartenleser (Formate) ja (Micro-SD) Einschub für SIM-Karte ja Kamera: Auflösung Foto / Video 4160 x 3120 / 4K Internetkamera: Auflösung Foto / Video 3264 x 2448 / 3264 x 1840 Audioausgang nein (Adapter für Typ-C liegt bei) Mikrofon ja Lichtsensor ja Lieferumfang Netzteil, USB-Kabel, Klinken-Adapter

Bedienung und Geschwindigkeit Huawei Mediapad M5 8 (Note: 2,09) Bildschirm / Bildschirm-Tastatur / Mehrfinger-Gesten / Bildschirm-Technik sehr angenehm / angenehm / ja / kapazitiv Spracheingabe ja abspielbare Video- / Audio- / Fotoformate 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG1/2 / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / BMP, GIF, JPEG, PNG Browser: Geschwindigkeit (Sunspider) / 3D Mark (Ice Storm Unlimited) / Gfx Bench (T.Rex) / mittlere Ladezeit für Webseiten 584.2 Millisekunden / 26995 Punkte/ 45 Bilder pro Sekunde / 5,27 Sekunden WLAN-Geschwindigkeit 233,0 MBit/s Startzeit: aus ausgeschaltetem Zustand / aus Bereitschafts-Modus 21 / 1 Sekunden

Mobilität Huawei Mediapad M5 8 (Note: 1,77) Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen 10:46 Stunden / 7:52 Stunden Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil 316 / 74 Gramm

Bildschirm Huawei Mediapad M5 8 (Note: 1,96) Diagonale / Auflösung / Punktedichte 8,4 Zoll (21,3 Zentimeter) / 2560 x 1600 Bildpunkte / 359 ppi Helligkeit maximal / Kontrast / Entspiegelung 440 cd/m² / 1020:1 / gering

Allgemeine Daten Huawei Mediapad M5 8 Internetadresse von Huawei consumer.huawei.com Preis (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers / Straßenpreis) 399 Euro / 380 Euro Technische Hotline 0800/77886633 Garantie 24 Monate