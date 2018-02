TEST-FAZIT: Huawei P Smart Für das Huawei P Smart sprechen die wertige Optik, das gute Display und eine Kamera mit einem ausreichend guten Bokeh-Effekt. Hinzu kommt Android in der aktuellen Version 8.0 alias Oreo. Nur braucht die Kamera genügend Licht, damit die Bildqualität stimmt und die Hardware ist nicht für höchst anspruchsvolle Anwendungen geeignet - für den Alltag reicht die Performance grundsätzlich aus. Für den Preis von 259 Euro (UVP) machen Sie mit dem Handy zwar nichts falsch. Für einen geringen Aufpreis bekommen Sie aber schon das Honor 7X - aus gleichem Hause - mit noch größerem Display und doppelten Speicher. Pro + Schlichtes, wertiges Design + Aktuelles Android 8.0 + Gute Akkulaufzeit + Großes 18:9-Display Contra - Micro-USB - Zierstreifen mit spürbarer Kante

TESTERGEBNISSE (NOTEN) Huawei P Smart Testnote gut (1,66) Preis-Leistung sehr günstig Ausstattung und Software (24 %) 1,83 Handhabung und Bildschirm (24 %) 1,29 Internet und Geschwindigkeit (20 %) 1,76 Mobilität (19 %) 1,10 Multimedia (10 %) 2,80 Service (3 %) 2,21

Wer das Huawei P Smart zum ersten Mal in die Hand nimmt, der staunt nicht schlecht, wenn er den Preis von knapp 260 Euro hört. Denn durch das schicke und vor allem gut verarbeitete Metallgehäuse und das 18:9-Display sieht man dem P Smart den günstigen Preis nicht an.

Handhabung und Display

Das 5,65 Zoll große LC-Display ist im modernen 18:9-Format gebaut, dessen Ränder recht schmal sind. Dank der Auflösung von 2160 x 1080 Pixel zeigt der Bildschirm Inhalte scharf und detailreich an. Außerdem ist die Helligkeit hoch, nur die Farben könnten kräftiger sein.

Das Aluminiumgehäuse ist - wie eingangs beschrieben - hochwertig verarbeitet. Das P Smart liegt angenehm in der Hand, auch wenn die Oberfläche etwas rutschig ist - aber so ist das bei den meisten Geräten mit Metallgehäuse. Zudem gefällt uns das schlichte Design des neuen P-Modells. Allerdings spürt man die chromfarbenen Zierstreifen auf der Rückseite minimal, was den einen oder anderen Nutzer stören könnte. Die Streifen trennen die Alu-Rückseite von den Plastikteilen an der Ober- und Unterseite, die für eine bessere Antennen-Leistung verbaut sind.

Leistung

Unter der Haube sitzt der im eigenen Haus produzierte Octa-Core-Prozessor Kirin 659 mit 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz Taktung - genau wie im Huawei Nova 2 . Hinzu kommen 4 GB RAM. Die Benchmark-Ergebnisse entsprechen der Mittelklasse und sind natürlich deutlich niedriger als bei Highend-Smartphones. Im Antutu Benchmark schafft das P Smart 66056 Punkte und im 3D Mark sind 12310 Punkte drin. Zum Vergleich: Das Galaxy S8 erreicht fast die dreifache Punktzahl. Für den alltäglichen Gebrauch eines Otto-Normalnutzers reicht die Performance des P Smart völlig aus, da Android weitestgehend flüssig läuft und die Ladezeiten von Apps und Spielen absolut akzeptabel sind.

Ausstattung und Software:

Auf dem Huawei P Smart läuft direkt ab Werk aktuelles Android 8.0 Oreo mit EMUI 8.0. Die Nutzeroberfläche kommt traditionell ohne App Drawer aus, weshalb Apps gleich auf den Startbildschirmen landen. Die Software kommt im insgesamt 32 GB großen Speicher unter - zur freien Verwendung sind aber nur 22,6 GB frei. Wem der Speicherplatz nicht ausreicht, der kann ihn via Micro-SD-Karte erweitern. Oder aber Sie nutzen zwei SIM-Karten gleichzeitig im Handy. Übrigens bietet das P Smart keinen USB-C-Anschluss. Den Akku laden Sie über Micro-USB.

Multimedia: Dual-Kamera mit Bokeh-Efekt

Mit der Bildqualität der Doppelkamera mit 13 und 2 Megapixeln sind wir überwiegend zufrieden. Sie liefert auch einen guten Bokeh-Effekt, bei dem das Motiv im Vordergrund scharf ist und der Hintergrund verschwimmt. Während der Übergang bei glatten Kanten sauber funktioniert, sind sie bei vielen Details etwas unschöner - aber noch in Ordnung. Gleiches gilt für den Porträt-Modus. Am besten funktioniert die Kamera bei Tageslicht, hier sind Farben und Details gut. Bei schwächerem Licht sinkt die Detailgenauigkeit.

Mobilität

Im Test Dauer-Surfen schafft der fest verbaute Akku mit seiner Kapazität von 3000 mAh eine Laufzeit von 10:50 Stunden. In dem Test ruft der Browser alle paar Sekunden eine neue Webseite bei etwa 75-prozentiger Helligkeit auf. In der Praxis hält das P Smart bis zum nächsten Tag bei normaler Nutzung durch.

ALLGEMEINE DATEN Huawei P Smart Testkategorie Smartphones Smartphone-Hersteller Huawei Internetadresse von Huawei consumer.huawei.com Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 259 Euro Technische Hotline 0800 / 77886633 Garantie 24 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN Huawei P Smart Größe (L x B x H in Millimeter) 150 x 72 x 7 Millimeter Formfaktor Barren Betriebssystem Android 8.0.0 Prozessor (Takt) Huawei Kirin 659 (Octa-Core. 4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) 3G/4G-Tempo / LTE 150 MBit/s / ja Bluetooth / WLAN / NFC / GPS 4.2 / 802.11n / ja / ja USB / HDMI / Klinkenstecker Micro / nein / ja interner Speicher / davon frei / Speichererweiterung 32 GB / 22,6 GB / Micro-SD Lieferumfang Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF ja / ja / ja / ja installierte Software / verfügbare Apps sehr viel / sehr viele

Handhabung und Bildschirmqualität Huawei P Smart (Note: 1,29) Verarbeitungsqualität sehr hoch Akku wechselbar nein Bedienung Touchscreen / Touchscreen-Technik 1 / kapazitiv Bildschirm: Technik / Diagonale / Größe / Auflösung / Punktedichte TFT-LCD / 14,4 Zentimeter (5,7 Zoll) / 1080 x 2160 Pixel / 427 ppi Bildschirm-Qualität: Kontrast / Helligkeit 1650:1 / 490 cd/m²

Internet und Geschwindigkeit Huawei P Smart (Note: 1,76) Browser: Geschwindigkeit / Flash unterstützt 1328 Millisekunden / nein Geschwindigkeit: Startzeit / Datenübertragung / Tempo-Messung (Antutu) 00:28 Minuten / 00:32 Minuten / 66.056 Punkte

Mobilität Huawei P Smart (Note: 1,10) Akkulaufzeit 10:50 Stunden Gewicht 143 Gramm

Multimedia Huawei P Smart (Note: 2,80) Kamera: Auflösung / Bildqualität / Autofokus / Touch-Fokus / Makro / Motivprogramme / Bildstabilisator / optischer Zoom / digitaler Zoom / mechanischer Auslöser / LED-Licht 4160 x 3120 Bildpunkte / 2 / ja / ja / ja / ja / nein / / ja / nein / ja Video: Auflösung / Bild- und Tonqualität / Bildstabilisator / Aufnahme Stereoton 1920 x 1080 Bildpunkte / gut / ja / ja DLNA ja

(PC-Welt)