Das gesamte Top-Management des chinesischen Konzerns war bei der Partner-Konferenz anwesend: Dennis Zuo, CEO Huawei Deutschland und Chris Lu, Managing Director Huawei Deutschland Enterprise begrüßten die Partner persönlich. Walter Haas, Chief Technology und Security Officer bei Huawei Deutschland, betonte in seinem Vortrag, wie wichtig Sicherheit und Transparenz in der Zusammenarbeit mit Partnern sind. Im Anschluss berichtete Jörg Karpinski, Sales & Marketing Director bei Huawei Deutschland Enterprise, wie der Anbieter sein Partnergeschäft langfristig stärken will.

Nach diesen Auftaktreden konnten sich die anwesenden Huawei-Partner in mehreren Slots über integrierte Netzwerk- und Rechenzentrumslösungen informieren. Beim Thema Storage setzt Huawei ganz klar auf All-Flash. Sascha Oehl, Director PreSales Cloud & AI, berichtete über das Abschneiden der "OceanStor"-All-Flash-Storage-Technologie bei der jüngsten Kundenbefragung von Gartner: Auf der Online-Rating-Plattform der Marktforscher erhielt der Flash-Speicher von Huawei 4,9 von fünf Punkten. Die weltweit verteilten Kunden aus dem Finanzsektor und dem Gesundheitsbereich bewerteten insbesondere die Performance und Benutzerfreundlichkeit von OceanStor positiv.

Öffentliche Hand im Visier

In den kommenden zwölf Monaten möchte Huawei die eigenen Partner intensiver bei Projekten mit der öffentlichen Hand, im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie bei Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützen. Hierzu hat der Hersteller in Deutschland ein spezielles Kompetenzteam für öffentliche Ausschreibungen abgestellt. Dieses Team soll sich auch um die Zusammenarbeit mit Verbänden wie dem Bitkom kümmern.

Für den Vertriebs- und Marketingleiter Jörg Karpinski ist das eine wichtige Maßnahme zur Stärkung des Channel-Geschäfts: "Das Team vermittelt unseren Partnern tiefgehende Einblicke in den Public Sector, hilft ihnen bei öffentlichen Ausschreibungen und bildet sie in diesem Bereich weiter.

Darüber hinaus liefert Huawei den an Kunden aus dem öffentlichen Dienst interessierten Partnern speziell angepasste Textvorlagen für Ausschreibeverfahren. Ein vom Hersteller aufgesetzter "Fond Finding Service" soll Partnern helfen, passende Fördermittel zu finden. Außerdem können sich Reseller bei Huawei nach gerade anstehenden IT-Projekten bei Behörden erkundigen und Information zu Zertifizierungen und Richtlinien bei öffentlichen Ausschreibungen anfordern.

Weitere Informationen zu Huawei Deutschland:

Interview mit Jörg Karpinski im Umfeld der Partnerkonferenz 2021

Kompetenzgewinn bei Huawei

„Videotelefonie lindert nur Symptome“

Channel-Umsatz 2020

„Wir müssen in Deutschland sichtbarer werden!"

Channel-Konferenz in Düsseldorf

Huawei-Reseller besuchen China