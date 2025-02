Das am 18. Februar 2025 beim Produktlaunch in Malaysia gezeigte Huawei MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Wie die Düsseldorfer Niederlassung des chinesischen Herstellers mitteilt, soll das neue Modell mit einem beeindruckenden Display, leistungsstarkem Zubehör und einem Nutzererlebnis auf PC-Niveau die mobile Arbeitsweise verbessern.

Präzises Display mit Keyboard

Das Huawei MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 legt den Fokus auf das visuelle Erlebnis. Mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 94 Prozent, einer Auflösung von 2,8 K und einer Helligkeit von 1.000 Nits verspricht das Tablet präzise Farben und feine Details. Auf die Bedürfnisse von Kreativen wie auch Profis ausgerichtet, gibt es das MatePro standardmäßig mit dem Huawei X-True Display und als PaperMatte-Edition zusätzlich mit den Sicht- und Blendschutz-Eigenschaften des Huawei PaperMatte-Displays.

Um das gleiche mobile Büroerlebnis wie bei PCs bieten zu können, wird das Huawei Smart Magnetic Keyboard gleich mitgeliefert. Die Huawei-Ingenieure haben dafür das Layout einer Laptop-Tastatur auf die Tablet-Tastatur übertragen. Damit sollen Navigation und Eingabe genauso komfortabel und einfach sein wie auf einem PC. Die serienmäßigen Apps wie Huawei Notes und GoPaint ergänzen die Content-Erstellung.

Starker Akku für lange Sitzungen

Damit der Arbeitsablauf nicht ins Stocken gerät, kommt das Huawei MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 mit einem 10.100 mAh starken Akku. Sollte es mit dem Strom knapp werden, lässt sich das Tablet per Huawei SuperCharge in nur 65 Minuten vollständig aufladen. Durch die innovative Kühlarchitektur werde die Gesamtleistung um über 30 Prozent verbessert und soll somit auch für einen stabilen Betrieb des Tablets sorgen, wirbt Huawei weiter. Über den seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor kann das Tablet entsperrt und Zahlungen per Fingertipp sicher autorisiert werden.

Neben dem hochauflösenden OLED-Display ist das mit einem Kirin T92 Octa-Core-Prozessor und HarmonyOS 4.3 betriebene Tablet auch innerlich gut bestückt. 12 GB RAM und 512 GB ROM sowie eine 50 Megapixel- und eine 16 MP-Kamera lassen kaum Wünsche an Kamera und Speicher offen; 4K-Videos sind ebenfalls möglich. Sechs Lautsprecher und vier Mikros sorgen für gute Unterhaltung und Kommunikation. WLAN und Bluetooth 5.2 sowie ein USB-C-Anschluss sind auch dabei.

Preis und Verfügbarkeit

Das MatePad Pro 13,2 Zoll ist ab sofort für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 1.199 Euro erhältlich. Zum Marktstart vom 25. Februar bis zum 24. März 2025 spendiert Huawei den Kunden in Deutschland einen 200-Euro-Voucher, sodass der Preis auf 999 Euro sinkt. Mehr Details unter diesem Link.