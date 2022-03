Das MateBook E des chinesischen Herstellers Huawei fällt in erster Linie neben seiner Flexibilität durch sein Design und dem OLED Real Colour FullView-Display angenehm auf. In minimalistisches Design gehüllt mit schmalem Rand liefert es eine erstklassige Farbeffizienz bei einer Spitzenhelligkeit von 600 Nits, was Arbeiten auch bei direkter Sonneneinstrahlung möglich macht. Das Display lässt sich von der Tastatur abnehmen und als Tablet verwenden.

Das 12,6 Zoll-Display hat einen integrierten Blaulichtfilter samt TÜV Rheinland Full-Care Eye Care 2.0-Zertifizierung für besonders augenschonendes Arbeiten. Zur 8 Megapixel-Frontkamera gesellt sich auf der Rückseite eine 13 Megapixel Kamera. Das Touch-Display ist mit dem M-Pencil (Gen.2) aus gleichem Hause kompatibel, der mit 4.096 Stufen Druckempfindlichkeit und zwei Millisekunden Reaktionszeit flüssiges Schreiben und Zeichnen ermöglicht.

Ultraleichtes Kraftpaket

Im Inneren des 709 Gramm leichten Notebooks sorgt die 11. Generation des Intel Core Prozessor, wahlweise i3 oder i5 mit Iris Xe-Grafik für geballte Power. Bis zu 16 GB Dual-Channel-RAM und schnelle NVMe-SSD bis zu 512 GB sind je nach Modell ab Werk dabei. Gegen Hitzestau sind alle MateBook E-Modelle standardmäßig mit der Shark-Fin-Lüftung und einer achtstufigen Wärmeableitung ausgestattet, der eine hohe Kühlleistung garantiert.

Auch in Sachen Kommunikation geht Huawei in die Vollen und stattet sein MateBook E mit vier Mikrofonen aus, die in Kombination mit der Audiolösung für erstklassige Sprachaufnahmen und optimalen Klang zuständig sind. Dabei minimieren die von Huawei entwickelten Algorithmen mithilfe künstlicher Intelligenz störende Umgebungsgeräusche. Das Notebook ist zudem mit dem Huawei Smart Magnetic Keyboard und verschiedenen anderen HarmonyOS-Geräten wie Kopfhörern, Druckern und externen Displays kompatibel.

Geräteübergreifende Konnektivität

Weiteres Highlight ist ein innovatives Antennensystem, das mit WiFi 6 beste Konnektivität bei Streaming oder Konferenzen gewährleistet. Das MateBook E ermöglicht nicht nur eine nahtlose Datenübertragung zu anderen Huawei-Geräten, sondern auch die gemeinsame Nutzung von Hardwarefunktionen. So lassen sich mit der Super-Device-Funktion mehrere Geräte, unabhängig ob Windows- oder mobiles Ökosystem, zu einem verbinden. Damit können Smartphone-Dateien per Multi-Screen-Collaboration problemlos mit dem Huawei MateBook E bearbeitet und automatisch wieder auf dem Handy abgespeichert werden.

Preise und Verfügbarkeiten

Das MateBook E soll in der Farbe Nebula Gray ab dem 14. März 2022 vorerst in zwei Versionen im Handel sowie im Huawei Online Store erhältlich sein. Für die Version mit i5-Prozessor, 16 GB RAM sowie 512 GB Speicher, Windows 11 Home und Keyboard wird die unverbindliche Preisempfehlung von 1.199 Euro fällig. Die abgespeckte i3-Variante mit Windows 11 S, 8 GB RAM und 128 GB SSD ist kommt auf 649 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Wer bis 13. März 2022 das Huawei MateBook E mit i5-Prozessor vorbestellt, erhält den Huawei M-Pencil sowie die Huawei FreeBuds Pro gratis dazu, beim i3-Modell spendiert Huawei den M-Pencil sowie das Keyboard. Mehr Informationen zum Procedere und detaillierte technischen Details gibt es hier.