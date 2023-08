Auf einen Blick

Pro Breite Palette an Tracking-Funktionen

Langlebige Konstruktion

Lange Akkulaufzeit Kontra Schwer und unhandlich

Unübersichtliche Begleit-App

Keine von Google unterstützte Software

Fazit Die Premium-Uhr Huawei Watch 4 Pro bietet eine breite Palette von Tracking-Funktionen, von denen einige bei der Konkurrenz nicht zu finden sind. Allerdings ist das Gerät riesig und die dazugehörige App ist mir ein Dorn im Auge.

Anfang des Jahres hat Huawei mit den Watch Buds seinen ersten Hybrid aus Kopfhörer und Smartwatch vorgestellt. Jetzt erweitert der Hersteller sein Wearable-Angebot mit dem nächsten Flaggschiff seiner Smartwatch-Reihe.

Es gibt zwei Modelle in der 4er-Generation: die Watch und die Watch Pro. Das entspricht der Namenskonvention der Watch 3-Serie. Wir haben die Watch 4 Pro getestet. Sie ist die hochwertigere Variante mit einem Titangehäuse und einem stärkeren Akku.

Design & Verarbeitung

Leder- und Titanarmband zur Auswahl

65 g Gewicht

Wasserdichtigkeit von 5 ATM

Huawei hat sich bei der 4er-Version der Watch an die Tradition gehalten. Das große runde Zifferblatt erinnert an einen klassischen Zeitmesser. Die Smartwatch hat die gleiche 3D-Drehkrone und die dazugehörige Taste auf der rechten Seite für die Steuerung und Navigation.

Für die Huawei Watch 4 Pro stehen drei verschiedene Armbänder zur Auswahl: ein silbernes Titanarmband, ein blaues Verbundarmband oder ein dunkelbraunes Lederarmband. Wenn Sie sich für die günstigere Watch 4 entscheiden, erhalten Sie nur ein schwarzes Kautschukarmband.

Wir haben die Smartwatch mit dem Lederarmband getestet, die mit einem silbernen Titanium-Gehäuse kombiniert ist. Die Armbänder besitzen alle einen Schnellverschluss, sodass man sie gegen jedes kompatible 22-mm-Armband austauschen kann.

Die Watch 4 Pro sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch so an. Damit wird sie ihrem hohen Preis gerecht. Sie können sie problemlos im Büro oder bei einem Drink tragen, genauso wie beim Joggen im Park - falls Sie größere Handgelenke haben, versteht sich.

Als zierliche Frau mit schlanken, spindeldürren Armen sorgen das Gewicht von 65 g und das klobige Design dafür, dass die Uhr nach längerer Zeit unangenehm zu tragen ist. In dieser Größe bietet die Watch 4 Pro Platz für einen großen Akku und mehr Sensoren.

Abgesehen von der Ästhetik besitzt die Huawei Watch 4 Pro eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM (bis 50 m) und eine IP68-Einstufung. Im Test funktionierte sie unter Wasser einwandfrei. Die Bedienelemente reagierten auch nach dem Eintauchen noch gut. Sie hat auch ein paar Stöße und Schläge ohne Probleme überstanden, ist also robust und widerstandsfähig.

Auf der Rückseite gibt es eine Reihe von Sensoren, darunter ein optischer Herzfrequenzsensor, ein Umgebungslichtsensor, ein Temperatursensor, ein EKG-Sensor und ein Tiefensensor. Nicht alle Wearables bieten eine solche Fülle an Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. Daher ist die Ausstattung ein großes Plus für die Huawei Watch 4 Pro.

Display & Audio

1,5-Zoll-AMOLED-Display

Always-on-Option

Lautsprecher und Mikrofon

Die klobige Bauweise der Watch 4 Pro hat auch Vorteile. Der Bildschirm ist groß, hell und wirklich beeindruckend. Es handelt sich um ein 1,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln und 310 ppi, das von Saphirglas bedeckt ist. Wir konnten die Smartwach ohne Probleme unter hellem Sonnenlicht verwenden - allerdings ist das Display anfällig für Fingerabdrücke.

Die Smartwatch reagiert schnell, ohne Verzögerung beim Wischen zwischen verschiedenen Bildschirmen und Apps. Es gibt auch eine Option, um ein einfaches Always-on-Display zu aktivieren. Es zeigt die Uhrzeit und das Datum an. Beachten Sie allerdings: Die Akkulaufzeit kann dann dramatisch um bis zu 50 Prozent sinken.

Die Uhr hat außerdem eine Aufweckfunktion. Falls Sie Ihr Handgelenk auf Augenhöhe heben, wird der Bildschirm automatisch aufgehellt. Die Helligkeit wird von Haus aus automatisch eingestellt und passt sich gut an die Umgebung an.

Die Watch 4 Pro ist mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet. Standardmäßig liest die Uhr nach dem Training Ihre Statistiken vor. Wenn Ihnen das (wie mir) während einer Trainingsstunde peinlich ist, können Sie dies im Einstellungsmenü deaktivieren. Achtung: Die Stimme ist überraschend laut.

Sie können Musik von Ihrem Smartphone auf die Smartwatch laden. Allerdings ist der Lautsprecher nicht annähernd gut genug, um die Tiefe und den Klang eines Lautsprechers oder Kopfhörers zu reproduzieren.

Die Watch 4 Pro hat ein Mikrofon eingebaut, mit dem man Anrufe entgegennehmen kann. Das ist allerdings auch schon alles, wofür man den Lautsprecher verwenden sollte. Meine Stimme war während eines Anrufs offenbar ziemlich klar, außer wenn ich herumgerutscht bin. Ich konnte auch die andere Person gut hören.

Software & Funktionen

Harmony OS 3.0

Unterstützt eSIM

Die Huawei Watch 4 Pro läuft mit dem Huawei-eigenen Betriebssystem Harmony OS 3.0 und ist sowohl mit iOS- als auch mit Android-Smartphones kompatibel. In dieser Version verfügt die Benutzeroberfläche über eine Reihe neuer Widgets, damit Sie mehr auf dem großen Startbildschirm sehen können.

Das Standard-Hintergrundbild zeigt die rotierende Erdkugel. Ich habe mich entschieden, ein anderes Hintergrund aus der zugehörigen App herunterzuladen, So konnte ich meine Herzfrequenz, meine Trainingsaufzeichnungen sowie Zeit und Wetter leichter sehen.

Die Smartwatch zeigt Apps automatisch in einem Rasterformat an - so wie die Apple Watch. Allerdings bevorzuge ich das Listenformat, damit ich die Beschreibung der einzelnen Funktionen besser sehen kann. Da es sich um ein Huawei-Gerät handelt, gibt es keine Wear-OS-Apps wie Google Maps oder Spotify. Allerdings sind viele andere Apps und Funktionen verfügbar, mit denen man herumspielen kann.

Die Huawei Watch 4 Pro unterstützt eine eigenständige eSIM, sodass Sie sie für die telefonfreie Navigation beim Laufen oder Radfahren mit der Karten-App verwenden können. Darüber hinaus bietet die Smartwatch Bluetooth-, WLAN- und NFC-Unterstützung.

Für die Kommunikation bietet Huawei ein Telefondienst, Kontakte und eine Messaging-App, für die Sie allerdings auf Ihrem Smartphone die Berechtigung für Kontakte aktivieren müssen. Sie können Benachrichtigungen auf der Smartwatch erhalten und auf einige Nachrichten wie WhatsApp mit automatischen Antworten und Emojis antworten. Es gibt auch Apps für die tägliche Organisation wie einen Notizblock, Alarme und das Wetter.