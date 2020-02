Im zweiten Anlauf soll es nun auch in Deutschland klappen. Huaweis erstes Falt-Handy Mate X hat es hierzulande nämlich nie auf den Markt geschafft. Ein Jahr später soll sich das mit der "Neuauflage" Mate Xs nun ändern. Technisch und optisch gleicht das dem Mate X, bringt aber kleine Verbesserungen mit sich. Während Samsung sein neuestes Falt-Handy Galaxy Z Flip (im Hands-On) nun horizontal klappt - wie die kultigen Klapp-Handys von früher - bleibt Huawei seinem Ursprungs-Design treu. So hat das Mate Xs einen sehr großen Bildschirm im Tablet-Format, der sich vertikal zusammenklappen lässt.

Hier finden Sie alle technischen Daten im Überblick und im direkten Vergleich mit dem Galaxy Z Flip:

Daten Huawei Mate Xs Galaxy Z Flip Display-Technik OLED Dynamic AMOLED Display 8 Zoll (aufgeklappt | 2480 x 2200 Pixel 6,7 Zoll, FHD+ | 1,06 Zoll (300 x 116) Hauptkamera Quad-Cam Dual-Cam Kameradetails 40 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 8 MP Tele | ToF 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 4K 60fps Frontkamera wie Hauptkamera 10 MP | 4K Prozessor Kirin 990 5G Snapdragon 855+ CPU-Daten bis zu 2,86 GHz bis zu 2,84 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 512 GB 256 GB erweiterbar? ja nein Dual-SIM ja nein Akku 4500 mAh 3300 mAh Maße - Zu: 87,4 x 73,6 x 17,3mm | auf: 167,9 x 73,6 x 7,2mm Gewicht 300 Gramm 183 Gramm Preis (UVP) 2499 Euro 1480 Euro Marktstart März 2020 21.02.2020

Huawei Mate Xs mit großem faltbaren Display

Das Mate Xs hat wie das Mate X ein 8 Zoll großes Display im ausgeklappten Zustand mit einer Auflösung von 2480 x 2200 Pixel. Das entspricht einem Format von 8:7,1 - also fast quadratisch. Huawei nennt diesen Bildschirm “Full View”. Klappt man das Mate Xs zusammen, hat man zwei Bildschirme - je eins auf Vorder- und Rückseite. Eins ist 6,6 Zoll groß und bietet ein Verhältnis von 19,5:9 sowie eine Auflösung von 2480 x 1148 Pixeln. Das andere kommt mit einem 6,38 Zoll-Bildschirm im 25:9-Verhältnis und 2480 x 892 Pixeln. Letzteres ist aus einem einfachen Grund kleiner: An dieser Stelle hat Huawei das Grip Pad verbaut, eine Art Griff, der sowohl Platz für die drei Leica-Kameras bietet, als auch dem Smartphone im ausgeklappten Zustand mehr Grip verleiht. Egal welcher Screen auf der Vorderseite ist, es ist auch immer einer auf der Rückseite.

Huawei die Kameraintegration elegant gelöst. Denn möchte man ein Selfie machen, dreht man das Handy einfach um und sieht sich im kleineren Bildschirm. Das Selfie entsteht dann mit der Hauptkamera statt einer in der Regel schwächeren Selfie-Cam. Und auch wenn man beispielsweise ein Portrait von jemandem aufnimmt, dann sieht sich die Person auch im Display und kann sich perfekt positionieren.



Auf dem ausgeklappten Display kann man vor allem mit drei Apps gleichzeitig arbeiten und zum Beispiel Dateien per Drag & Drop einfach zwischen Apps verschieben. Und durch das Grip-Pad ist es auch leicht, das Gerät in der Hand zu halten. Einen Vorteil für Filmfans bringt der größere Bildschirm aber recht wenig aufgrund des fast quadratischen Formats. Hier werden ober- und unterhalb des Films dicke schwarze Balken sein.

Die Neuerungen des Mate Xs

Bei seinem Mate Xs verbessert Huawei die Schwachstelle eines jeden Falt-Handys: das Scharnier. So hat Huawei das Scharnier jetzt so abgedichtet, das nahezu kein Staub oder Dreck in den Mechanismus gelangen kann, der ihn in einer Funktionsweise beeinträchtigt. Außerdem haben sie den Mechanismus des Auf- und Zuklappens und die entsprechende Taste im Grip Pad überarbeitet - das Drücken der Taste sowie das Aufspringen des Display soll jetzt smoother sein.

Aber ohne Google: Während Huawei die Mechanik verbessert, muss das Falt-Handy Mate Xs ohne Google-Dienste und entsprechend ohne lizensiertes Android auskommen. Heißt: Sie können weder den Google Play Store noch die Google-Apps wie Maps, Gmail, Youtube und Co. nutzen. Stattdessen bietet Huawei mit der AppGallery einen eigenen App-Store zur Verfügung, der aber noch lange nicht all die Apps beinhaltet, die der Play Store auf anderen Android-Geräten bietet.



Mate Xs lädt Filme in wenigen Sekunden dank 5G

Das Mate Xs kommt mit 5G-Funktion. Bis Sie hierzulande 5G flächendeckend nutzen können, wird noch etwas Zeit vergehen. Allerdings sind die Möglichkeiten und Geschwindigkeiten sehr interessant: Mit einer Download-Geschwindigkeit von 4,6 Gigabit pro Sekunde können Sie einen 1 GB großen Film in nur 3 Sekunden herunterladen.

Apropos schnell: Mit dem Mate Xs müssen Sie sich keine Gedanken über zu lange Aufladezeiten machen. Das Mate Xs kommt mit einem 4.500-mAh-Akku mit 55W. Mit 55 Watt können Sie das Mate Xs in nur 30 Minuten von 0 auf 85 Prozent aufladen.



Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei Mate Xs mit 8 GB RAM und 512 GB Speicher kommt zu einem Preis von 2499 Euro in den Handel. Bereits im kommenden Monat feiert das Smartphone Marktstart - es kommt auch zu uns nach Deutschland.