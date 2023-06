Die Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der IT haben gezeigt, dass das Thema Datensicherung weiter an Bedeutung zunimmt. Das liegt vor allem an der stetig steigenden Anzahl an Cyberattacken, die Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen betreffen. Die durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage entstandenen Schäden steigen weltweit an. Besonders der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die allgemeine Lage im Cyberraum verschlimmert und die Anzahl der Ransomware-Attacken in die Höhe schießen lassen.

Betroffene Unternehmen erhalten die von Hackern verschlüsselten Daten erst zurück, sobald sie ein hohes Lösegeld gezahlt haben. Dies kann jedoch umgangen werden, wenn Unternehmen unverschlüsselte Daten aus Backups mit vertretbaren Recovery Time Objectives (RTOs) und Recovery Point Objectives (RPOs) wiederherstellen können. Sicherungskopien stellen somit die letzte Verteidigungslinie gegen Datenverlust dar.

Schlüsselrolle Backup-Administrator

Ein effektives Backup-Management ist für jedes Unternehmen somit von entscheidender Bedeutung, um den reibungslosen Betrieb, die Datenintegrität und die Wiederherstellbarkeit sicherzustellen. Administratoren im Bereich Backup spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer zuverlässigen Backup-Infrastruktur. Allerdings stehen sie oft vor erheblichen Herausforderungen, wenn es darum geht, diese Aufgabe zu bewältigen. Zeitmangel und begrenzte Kapazitäten führen häufig dazu, dass Administratoren Schwierigkeiten haben, die Backup-Infrastruktur adäquat zu überwachen und Fehler manuell zu beheben.

Umgebungen werden komplexer

Die stetig wachsende Komplexität moderner Backup-Umgebungen, insbesondere mit der Integration von Cloud- und SaaS-Diensten, erschwert die Aufgabe der Backup-Administratoren erheblich. Die Hinzufügung neuer Plattformen und Technologien führt zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand und stellt neue Anforderungen an die Überwachung und Fehlerbehebung. Die manuelle Identifizierung und Behebung von Problemen in solch komplexen Umgebungen erfordert beträchtliche Zeit und Ressourcen, die oft nicht verfügbar sind. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Ausfällen, Datenverlust und unzureichender Datenwiederherstellung.

Viele Tools, wenig Überblick

Ein weiteres Problem liegt in den gängigen Backup-Tools, die oft nicht den Anforderungen im Bereich Monitoring und Reporting gerecht werden. Viele Tools bieten nur begrenzte Einblicke in die Backup-Umgebung und erfordern manuelle Eingriffe, um Fehler zu identifizieren und zu beheben. Dies führt zu ineffizienten Arbeitsabläufen, einer hohen Fehleranfälligkeit und einer erschwerten Fehlerbehebung. Denn aufgrund von Updates und Patches, die in komplexen Umgebungen häufig durchgeführt werden, können technische Fehler oder Konfigurationsfehler auftreten. Diese führen wiederum zu fehlerhaften Backups. Es kommt ebenfalls vor, dass als vollständig angezeigte Backups fälschlicherweise als fehlerhaft angezeigt werden - sogenannte "False Positives". Diese manuell zu identifizieren bedeutet ebenfalls viel Aufwand.

Vorteile der Automatisierung

Diese Probleme können durch die Implementierung einer hochautomatisierten Backup-Monitoring- und Reporting-Lösung behoben werden. Solche Lösungen bieten einen externen Blick auf die gesamte Backup-Umgebung und stellen umfassende Informationen bereit. Dadurch können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und gemeldet werden.

Automatisierte Workflows und Alerts ermöglichen es den Administratoren, schnell und effektiv auf Fehler zu reagieren, ohne manuelle Eingriffe in großem Umfang durchführen zu müssen. Hochautomatisierte Backup-Monitoring-Tools bieten eine Vielzahl von Funktionen, die den Anforderungen der heutigen komplexen Backup-Umgebungen gerecht werden. Sie ermöglichen die Überwachung verschiedener Backup-Plattformen, Cloud-Services und SaaS-Anwendungen. Durch umfassende Berichterstattungsfunktionen erhalten Administratoren Einblicke in den Zustand aller Backup-Jobs, Backup-Server und sämtlicher Devices. Dadurch können sie proaktiv handeln, Engpässe identifizieren und Kapazitätsprobleme verhindern.

Die Implementierung einer hochautomatisierten Backup-Monitoring- und -Reporting-Lösung ermöglicht es den Administratoren, die Kontrolle über ihre Backup-Infrastruktur zurückzugewinnen. Durch die Reduzierung manueller Aufgaben und die Steigerung der Effizienz können sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Backup-Umgebung verbessern. Das Risiko von Datenverlust und unzureichender Datenwiederherstellung wird minimiert, was zu einer erhöhten Geschäftskontinuität führt.

In einer Zeit, in der Daten eine immer wichtigere Rolle spielen und die Anforderungen an Backup-Infrastrukturen zunehmen, ist der Einsatz hochautomatisierter Backup-Monitoring- und Reporting-Lösungen unerlässlich. Durch die Schaffung eines ganzheitlichen Überblicks können Unternehmen die Effektivität ihrer Backup-Strategien verbessern und die Sicherheit ihrer geschäftskritischen Daten gewährleisten.



