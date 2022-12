Hunde verhalten sich im Elektroauto deutlich ruhiger als in einem Diesel-Fahrzeug. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität der Stadt Lincoln in Zusammenarbeit mit Carguru. Anscheinend beruhigen das reduzierte Fahrgeräusch und der vibrationsärmere Lauf von E-Autos die Hunde so sehr, dass diese sich in E-Autos weniger bewegen, weniger herumspringen und einen niedrigeren Puls haben.

Um bis zu 30 Prozent sinkt der Puls bei Hunde im E-Auto gegenüber Hunden in Diesel-Autos, stellten die Forscher fest. Das wiederum reduziere das Risiko, dass den Hunden während der Autofahrt schlecht werden könnte.

Das Testszenario

Für ihren Test ließen die Wissenschaftler 20 Hunde jeweils zehn Minuten lang in einem Elektro-Auto (VW ID.3 oder Genesis GV70) und zehn Minuten lang in einem Diesel-Fahrzeug (VW T-Roc oder elektrischer Genesis GV70) mitfahren, wie die englische Zeitung Dailymail berichtet. Zehn Hunde starteten zunächst im E-Auto und zehn Hunde im Diesel. Danach wurde getauscht.

Zwischen den beiden Fahrten durften sich die Hunde eine Stunde lang erholen. Während des Experiments zeichneten Sensoren die Körperdaten der Hunde auf. Zudem filmten Gopro-Kameras die Hunde während der Fahrt. Nur einer der 20 Hunde war im Alltag hauptsächlich mit einem Elektroauto unterwegs. Auf dem Rücksitz saß ein Wissenschaftler, der die Hunde im Kofferraum beobachtete und ihr Verhalten notierte.

Das Ergebnis

Die Versuchstiere waren im Diesel-Fahrzeug unruhiger und verließen ihre Liegeposition im Durchschnitt um 50 Prozent häufiger. Zwar legten sich alle Hunde in beiden Fahrzeugtypen bei etwa einem Drittel der Fahrten hin, doch standen die Hunde im Elektroauto deutlich seltener wieder auf.

Die biometrischen Aufzeichnungen einige Hunde zeigten zudem, dass sich ihr Herzschlag während der Fahrt in den Elektrofahrzeugen deutlich stärker verlangsamte als in den Dieselfahrzeugen. Da der Anstieg der Herzfrequenz in der Regel mit Reisekrankheit in Verbindung gebracht wird, war das eine interessante Beobachtung. Dafür dürften sich Hundehalter interessieren, die oft mit ihren Lieblingen lange Strecken im Auto zurücklegen müssen.

(PC-Welt)