Vieles lässt sich über das Internet erledigen, doch wenn es darum geht, Produkte haptisch und optisch hautnah zu erleben, dann wird es bei Online-Veranstaltungen schwer. Bei LG hat man sich dazu entschieden, die alljährliche Leistungsschau "LG Convention" in hybrider Form abzuhalten. So konnten die Partner selbst entscheiden, ob sie sich vor Ort im Deutsche Bank Park, dem Stadion von Eintracht Frankfurt, informieren lassen wollten, oder ob sie die digitale Variante bevorzugten.

Neben den Produktneuheiten von Home Appliance und Home Entertainment hatten die Koreaner auch einige Produkt-Highlights aus dem IT-Solutions-Segment im Gepäck. So konnte Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing IT Solutions D/CH bei LG, mit seinem Team den Händlern unter anderem neue Modelle der Notebookserie LG Gram präsentieren. Mit zwei neuen Ergo-Modellen baut LG zudem das Portfolio ergonomischer Monitore aus.

Kontaktpflege beim Barbecue

Auch für Gaming- und Heimkinofans gibt es spannende Neuigkeiten: Der neue UltraGear-Gaming-Monitor UltraGear OLED 48GQ900, wie der Name bereits verrät, mit OLED-Technik sowie Heimkinoprojektoren aus der CineBeam-Serie sind in der Consumer-Zielgruppe angesiedelt.



Willkommensgruß für die Gäste der LG Convention 2022 im Heimstadion des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, derzeit "Deutsche Bank Park" genannt.

Neben Führungen zu den neusten LG-Produkten aus IT, Home Entertainment und Home Appliance konnten die Teilnehmer auch die heiligen Eintracht-Hallen besichtigen.

Im Lounge-Bereich präsentierte LG die Produktneuheiten - hier die neuesten Notebook-Modelle der Gram-Reihe.

Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing IT Solutions D/CH bei LG, hat sich schon ein neues Arbeitsgerät ausgeguckt.

LG überrascht immer wieder mit neuen Formfaktoren und Technologien. Hier die Display-Neuheiten Ergo DualUp und UltraFine OLED Pro.

Rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft kommt LG im Heimkinobereich mit neuen Projektoren.

LG engagiert sich weiterhin im Thin-Client-Bereich, bei LG Cloud Devices genannt.

Im Lounge-Bereich konnten die Teilenehmer sich im Tores schießen üben.

Als der Abend über dem Stadion hereinbrach, ging es zum gemütlichen Teil über.

Beim Get Together mit Barbecue konnten sich Besucher und LG-Mitarbeiter endlich einmal wieder "in echt" treffen.

Neben der Möglichkeit, die Produkte auch anfassen zu können, bot die LG Convention vor Ort einen weiteren wesentlichen Pluspunkt gegenüber einer reinen Online-Veranstaltung: So hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass im Channel der persönliche Kontakt zwischen Herstellern, Distributoren und Händlern online nur unzureichend funktioniert. So gab es bei der LG-Leistungsschau in Frankfurt einiges aufzuholen. Beim gemütlichen Get-Together mit Barbecue wurde diese Gelegenheit von den Besuchern auch intensiv genutzt.

Lesen Sie auch:

Überarbeitetes Partnerprogramm: Mehr Prämie bei LG

Leicht, langlebig, robust: LG Electronics bringt neue Mobile Thin Clients auf den Markt

Markenquiz: Warum heißt LG eigentlich LG?