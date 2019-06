Damit besteht die Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH mit Stichtag 24. Juni 2019 aus ihrem Vorsitzenden Matthias Hartmann sowie Markus Koerner (Global Technology Services), Agnes Heftberger (Vertrieb), Stefan Lutz (Global Business Services), Norbert Janzen (Personal) und Nicole Reimer (Finanzen).

Die neue Vertriebschefin, Agnes Heftberger, leitete zuvor bereits seit Januar 2017 den Bereich Retail & Consumer Products, Travel & Transportation, Telecommunications & Media Industries für den deutschen Markt der IBM. Mit ihrer Ernennung zur verantwortet sie nun die Geschäftsfelder Branchenkunden und Mittelstand. Heftberger leitete den Bereich bereits seit März 2019 für die DACH-Region.

Heftberger ist seit 2001 bei IBM und leitete unter anderem bereits die Geschäfte der Systems & Technology Group in Osteuropa, das Mittelstandsgeschäft in Österreich sowie das Hardware Channel Geschäft für den Mittleren Osten, Afrika und Osteuropa. Agnes Heftberger tritt die Nachfolge von Wolfgang Wendt an, der nun als General Manager für Zentral- und Osteuropa tätig ist.

Für Dr. Klaus Seifert rückt Markus Koerner in die Geschäftsführung auf und leitet nun den Bereich GTS für die DACH-Region. Zuvor war er für das Lösungsgeschäft von IBM Services in DACH verantwortlich. Koerner war bereits von 2015 bis 2016 Geschäftsführer der IBM Deutschland für den Bereich GBS (Global Business Services).

Der gelernte Banker kam 2002 im Rahmen der Übernahme des Consulting-Bereichs von Price Waterhouse Cooper zu IBM. Koerner nahm seitdem mehrere Vertriebspositionen mit Fokus auf Banken und Versicherungen als auch Führungsrollen im Bereich Service und Europa wahr.

Lesen Sie auch: Insider - Dells Channel-Chef Laurim im Exklusiv-Interview