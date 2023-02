Die WCA Walldorf Consulting AG wurde 2015 gegründet und ist mittlerweile als SAP-Dienstleisterin mit über 80 Consultants weltweit tätig. Das in unmittelbarer Nähe des SAP-Konzerns in Walldorf ansässige Unternehmen verfügt auch über Niederlassungen in Singapur, Riga (Lettland) und in Philadelphia (USA).

Die ebenfalls in Walldorf beheimatete WCA-Schwestergesellschaft Target Software Solution GmbH wurde bereits 1997 gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der klassische SAP-Berater hin zu einem Hersteller-unabhängigen Softwarehaus (ISV, Independent Software Vendor). Zu den wichtigsten Produkten von Target zählt die gleichnamige Ideenmanagement-Software, die der Anbieter sowohl on-premises als auch aus der Cloud seinen Kunden zur Verfügung stellt.

Als Mitglieder der Timetoact Group agieren die beiden übernommenen Firmen weiterhin unter ihren Brands. Achim Noe und Robin Müller-Cajar leiten die Target Software Solution GmbH; Hanno Hofmann und Simon Flick bleiben WCA-Geschäftsführer und beteiligen sich zusätzlich als Gesellschafter an der Timetoact Group. Das gilt auch für die Anfang 2022 akquirierte PKS.

Felix Binsack, Geschäftsführer der Timetoact Group, erläutert seine Motive für die Übernahme der zwei SAP-Partner: "Damit steigen wir in den Markt für hochwertige SAP-Dienstleistungen im SAP-Ökosystem ein. Ab sofort können auch SAP-Kunden von unserem Portfolio profitieren. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, mit Hanno Hofmann und Simon Flick zwei erfolgreiche Unternehmer in den Kreis unserer Gesellschafter aufzunehmen".

WCA-Gründer und Vorstand Hanno Hofmann blickt ebenfalls sehr erwartungsvoll in die Zukunft: "Bereits zu Beginn der Gespräche mit Timeact wurde deutlich, welche Leistungsfähigkeit in einer schlummert. Mit uns als SAP-Berater und den bei Timeact bestehenden Services wird die Gruppe mehr Auftrieb erhalten. So können wir unsere Kunden auf ihrer Reise in die Cloud noch gründlicher beraten."



