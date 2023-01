Doch nicht nur der Name ist neu - IBM Partner Plus statt PartnerWorld - es gibt zahlreiche weitere Neuerungen, die zum Teil aber erst zum Ende des ersten beziehungsweise des zweiten Quartals 2023 in Kraft treten.

Laut IBM wurden Partnern die Zugangsmöglichkeiten zu den Ressourcen des Anbieters erleichtert. Ferner sollen IBMs Vertriebspartner sich nun einfacher als bisher die nötige Expertise verschaffen. Von diesen Vorteilen profitieren im Prinzip alle IBM-Partner: Reseller, ISVs (Independent Software Vendors, unabhängige Softwarehäuser), Systemintegratoren, Technologielieferanten, Cloud Solution und Managed Service Provider.

Mittels Partner Plus möchte IBM all diese Partner in die Lage versetzen, ihre Kunden bei der Automatisierung, Sicherung und Modernisierung ihrer Unternehmen zu unterstützen. Durch den Ausbau ihrer technischen Kompetenz und den Nachweis von Vertriebserfolgen können sich all diese Partner auf insgesamt drei Levels einstufen lassen:

Silber

Gold

Platin

Dann gibt es - je nach Level - spezielle finanzielle Vorteile, Unterstützung bei der Kundenakquise und bei Weiterbildungsmaßnahmen. Im Rahmen dieses neuen Partnerprogramms werden sogenannte "Badges" als standardisierter Maßstab für die Kompetenz der Partner verwendet. Validierte Lösungen dienen als Nachweis von Expertise.

Das neue IBM Partner Portal konsolidiert und erfasst alle bisher erreichten Fachkenntnisse, Umsätze und Geschäftsabschlüsse. So erhalten Partner einen klaren Überblick über ihren Status im Channel-Ökosystem von IBM.

"Damit könne sie ihren Neu- und Bestandspartnern einen Mehrwert bieten", meint Kate Woolley, General Manager des IBM-Ökosystems. "Wir haben auf unsere Partner gehört. Sie wünschten sich Vereinfachungen, die ihnen bei der Kundenakquise helfen. Ich bin überzeugt, dass diese Veränderungen und unsere fortlaufenden Investitionen in unser Ökosystem dazu führen werden, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern das Wachstum bei Kunden vorantreiben können."

Für die bereits im Oktober 2022 ins Leben gerufene Vertriebsunterstützungs-Kampagne inklusive kostenloser Schulungen (siehe die weiter oben erwähnten "Badges") haben sich laut IBM bereits über 15.000 Partner registriert. Und über 9.000 Partner hätten sich bereits für das neue Partnerprogramm "IBM Partner Plus" eintragen lassen, berichten unsere Kollegen von der Australian Reseller News.



