Fachhändler, die ihren Kunden eine sichere Alternative zu Office 365 anbieten wollen, haben ab sofort mit IceWarp Cloud die Möglichkeit dazu. Die Brainworks Computer Technologie GmbH vertreibt ab sofort die DSGVO-konforme Kollaborationsplattform des Prager Unternehmens IceWarp Ltd. in der DACH-Region.

Anbieter IceWarp bietet weltweit eigene Cluster und hostet die Daten für Deutschland auf eigenen Servern in einem Nürnberger Rechenzentrum. Das Unternehmen besitzt weitere Hauptstandorte in Regensburg, USA, Russland und Indien.

Lesetipp: Brainworks feiert 30. Geburtstag

Die Lösung ist nicht nur in der Büroumgebung einsetzbar, sondern durch ihre DSGVO-Konformität auch in Schulen, Verwaltungen, im Gesundheitswesen sowie in allen Bereichen mit mobilen Arbeitsplätzen. IceWarp Cloud ist flexibel auf Nutzerzahl und Funktionsumfang anpassbar. Als All-in-One-Lösung bringt sie im Vergleich zu anderen bekannten Produkten deutliche Ersparnisse, so der VAD weiter.

Im WebClient von IceWarp Cloud sind alle Groupware-Dienste wie E-Mail, Kalender, Team-Chat oder Notizen enthalten. Außerdem können Daten auf Laufwerken und Geräten gespeichert und synchronisiert werden, Dokumente im Browser erstellt und von den Nutzern in Echtzeit gemeinsam bearbeitet werden. Ein Video-Konferenzsystem ist aktuell noch als Betaversion integriert und soll im Juli 2020 als Release verfügbar sein.

Kostenlose Webinare zu IceWarp beim VAD

Brainworks bietet zudem für Interessenten kostenlose Webinare zu IceWarp Cloud an. In nur rund 30 Minuten lernen Fachhändler die Plattform kennen und erhalten Tipps zu Implementierung, Vermarktung sowie zum Umsatzpotenzial.

Weitere Informationen zu IceWarp Cloud bei Brainworks gibt es hier. Informationen, Termine und die Anmeldemöglichkeit zu den Seminaren finden sich unter diesem Link.