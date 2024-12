Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Vollsortiment-Distribution" hatte 2024 Wortmann gewonnen. Lest hier die Antworten des Firmengründers und Vorstands Siegbert Wortmann:

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Siegbert Wortmann: Als allererstes wünsche ich mir Gesundheit für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für meine Familie und mich. Nach einem weiteren Jahr größter wirtschaftlicher Herausforderungen, erwarte von den kommenden politisch Verantwortlichen neben dem versprochenen Abbau der Bürokratie auch weitere Hilfen für den Mittelstand. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Ich erwarte mehr Unterstützung für Unternehmen, die in diesem Land produzieren, ausbilden und ihre Steuern bezahlen. Sie sollten nicht mit denen gleich oder sogar schlechter gestellt werden, die sich unserem Steuersystem auf verschiedenste Weisen entziehen.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Siegbert Wortmann: Die Wortmann AG will weiter als stabiler und verlässlicher Partner des Fachhandels ein fester Faktor sein. In einem hart umkämpften Markt, insbesondere wenn es um den "Modern Workplace" geht, werden wir mit Bedacht, aber stetig voranschreiten. Zu jeder Zeit unserer 38-jährigen Unternehmensgeschichte wollten wir ein moderates Wachstum erreichen und haben uns stets realistische Ziele gesteckt. Das gilt auch in Zukunft. Darüber hinaus werden wir nach der Fertigstellung der letzten Ausbaustufe unseres Rechenzentrums Terra Cloud hier in Hüllhorst, auch diese sukzessive vermarkten. Mit der Terra Cloud können wir seit über einem Jahrzehnt verschiedenste Angebote wie Storage, Backup, Housing, Hosting, IaaS und SaaS in Deutschland auf der Basis deutschen Rechts anbieten. Unsere Gesamtstrategie rund um unsere starke Marke Terra ist ein Erfolg in Deutschland auf der Basis deutschen Rechts anbieten. Gepaart mit einem flächendeckenden Servicekonzept und unseren Cloud Services sind wir auch in 2025 fester Bestandteil des europäischen IT-Marktes.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Siegbert Wortmann: 1. Prozessor- und GPU-Innovationen: Mit der Einführung neuer Fertigungstechnologien (z. B. 2-nm-Prozesse) werden CPUs und GPUs leistungsfähiger, energieeffizienter und kompakter. Insbesondere KI-optimierte Chips werden an Bedeutung gewinnen.

2. KI-Integration: Hardwarelösungen, die KI-Workloads direkt unterstützen, etwa dedizierte KI-Beschleuniger in PCs und Laptops, werden Standard, um den steigenden Bedarf an KI-Anwendungen zu decken.

3. Energiesparlösungen: Nachhaltigkeit wird ein wichtiges Thema, weshalb Hersteller verstärkt auf energiesparende Komponenten und Recyclingfähigkeit setzen.

4. Cloud-PCs und Thin Clients: Mit der Zunahme von Cloud-Computing und Streaming-Diensten werden PCs mit weniger lokaler Rechenleistung (Thin Clients) gefragter.

5. Kompakte Bauweisen: Der Trend zu leichten, leistungsstarken Notebooks und Mini-PCs setzt sich fort, mit neuen Kühltechnologien und effizienteren Layouts.

6. Neue Speichertechnologien: Fortschritte bei SSDs, wie PCIe Gen5 und bald Gen6 sowie die Einführung von Technologien wie MRAM und ReRAM, verbessern die Performance und Langlebigkeit.

7. Hybridgeräte: Die Nachfrage nach flexiblen 2-in-1-Geräten und faltbaren Bildschirmen steigt, da Nutzer vielseitige Lösungen suchen.