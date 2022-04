Der italienische Value-Add-Distributor Icos will seine Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region ausbauen. Dafür übernimmt das Unternehmen aus Ferrara in der Emilia-Romagna den VAD Brainworks.

Brainworks wurde 1989 in München gegründet und konzentriert sich auf Software-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen für das KMU und Enterprise-Segment. Mit einem Kundenstamm von rund 2.000 Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwarten die Münchner 2022 einem Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Die deutsche Vertriebsniederlassung von Icos befindet sich ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt.

DACH-Region stärken

Federico Marini, CEO von Icos, will durch die Übernahme die Kapazitäten zur Erschließung der deutschsprachigen Märkte deutlich erhöhen: "Der Zusammenschluss unserer deutschen Tochtergesellschaft mit Brainworks Computer-Technologie stärkt den 2021 eingeschlagenen Weg der Internationalisierung und erweitert unsere Marktabdeckung in der DACH-Region sowie unser Portfolio in den Bereichen strategische Software und Sicherheit für den Unternehmenssektor", erläutert der Icos-Chef.

Durch die Eingliederung von Brainworks in die Icos-Struktur soll nun die Vertriebs-, Marketing- und Supportunterstützung weiter ausgebaut werden. Dabei soll sich für die Brainworks-Kunden nichts ändern. Außer dass sie auf ein erweitertes Lösungs- und Leistungsportfolio und eine bessere Expertise durch internationale Kooperationen zugreifen können. "Fairness und Kontinuität in der Geschäftsbeziehung mit Kunden und Herstellern bleiben dafür auch in Zukunft die wichtigste Basis", bekräftigt Derk Steffens, CEO bei Brainworks. Man könne nun ein breiteres und spezialisierteres Angebot im Sicherheits- und Unternehmenssoftwaremarkt zu entwickeln. Steffens will nun die Brainworks-Expertise in der DACH-Region ausbauen, um "die Internationalisierung der Gruppe, zu der Icos S.p.A. gehört, zu unterstützen".

