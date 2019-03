Bei der ITGAIN GmbH arbeiten IT- und Fachexperten mit den Schwerpunkten Design, Architektur, Entwicklung und Qualitätssicherung. Das Unternehmen sorgt von der Zieldefinition über die Projektplanung und -steuerung bis hin zur Einführung für die optimale Umsetzung von Geschäftsprozessen in Informationssysteme. So werden Anwendungen und Infrastruktur von Unternehmen zukunftsfähig und qualitätssicher gemacht. Mit Kompetenz, Konstanz und Kreativität - und immer mit Herz und Verstand.

Herausragende Initiativen

Ideenfabrik

In regelmäßigen Abständen werden die Mitarbeiter aufgefordert, sich in einem kreativen Workshop zu treffen, um Geschäftsideen zu entwickeln. Sie präsentieren die Ergebnisse der Ideenfabrik im Business-Development-Gremium, welches über die weitere Ausarbeitung der Geschäftsidee entscheidet.

Mitarbeiterspende

Wir fördern die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Mitarbeiter mit einer jährlichen Spende von 250 Euro. Jeder Kollege, der sich für eine gemeinnützige Organisation einbringt, kann sie beantragen und damit ein Projekt fördern, das ihm am Herzen liegt.

Arbeitsgruppen

Wir bieten eine Vielzahl von Arbeitsgruppen an. Die Geschäftsführung nimmt in der Regel persönlich an diesen Arbeitskreisen teil, um Mitarbeiteraktivitäten durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen und zu fördern. Hier können Mitarbeiter Ideen und Vorschläge in Richtung Unternehmensleitung direkt kommunizieren und begründen.

Das sagen die Mitarbeiter:

91 Prozent der Mitarbeiter ­sagen, dass ihnen bei ITGAIN viel Verantwortung übertragen wird.

"Ich habe kompletten Handlungsspielraum bei der Erschließung neuer Kunden: Selbständiges Arbeiten, Vertrauen und der Arbeitsbereich liegt in der eigenen Verantwortung. Das habe ich so bisher in keinem Unternehmen gehabt."

Kontakt für Bewerber

www.itgain-consulting.de/karriere

Derzeit suchen wir vor allem Software Engineers, Fachexperten für ­Versicherung und Banking und AI-Spezialisten.