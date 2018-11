Die IDnow GmbH setzt auf Expansion in Europa und baut mit der Ernennung von Chief Sales Officer Oliver Obitayo und Channel Manager Mario Boehm ihren Vertrieb aus. Für das noch junge Fintech-Unternehmen markiert der Ausbau des Partnernetzwerks in Europa einen bedeutenden Schritt in der weiteren Entwicklung.

Als Chief Sales Officer verantwortet Oliver Obitayo ab sofort die weltweiten Sales- und Marketingaktivitäten bei IDnow. Er soll sich auf das Wachstum in den Branchen Finanz- und Versicherungswesen, Telekommunikation, Mobilitätsservices und E-Commerce international fokussieren.

Der gelernte Marketer kann mehr als 18 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Sales- und Marketingumfeld vorweisen. Seine Stationen reichen von Consulting-Unternehmen wie Cap Gemini, über IT-Firmen wie Hewlett Packard, Siemens, Unify und Testo. Vor seinem Wechsel zu IDnow war Obitayo Head of DACH Marketing, Sales, Business Development & Digital Transformation ASU bei Ernest & Young.

"Mit der nahezu exponentiellen Entstehung von Anwendungsfällen durch innovative Geschäftsmodelle sowie durch regulatorische Vorgaben bietet sich uns ein enormes Wachstumspotential", erklärt Oliver Obitayo. "Um dies umsetzen zu können, ist der Ausbau unseres Partnernetzwerks eine wesentliche Voraussetzung."

IDnow setzt auch auf den Channel

Mit dem Ausbau der personellen Kapazitäten will sich das Münchener Unternehmen in eine Position bringen, um sich langfristig auf dem stark wachsenden internationalen Markt für Identifizierungsservices etablieren zu können.

Mit Mario Boehm hat das Unternehmen einen erfahrenen Channel Manager von One Q Technologies zu IDnow geholt, wo er für die DACH-Region zuständig war. Zuvor war er unter anderem als Manager der Regionen Schweiz und Österreich für Symantec und als Partner Business Manager für VMware tätig. Boehm soll bei IDnow die Entwicklung sowie den Ausbau des Partnerprogramms im europäischen Raum sowie perspektivisch auch global voranbringen.

"IDnow bewegt sich in einem zukunftsorientierten Markt mit einem enormen Wachstumspotential", erläutert Boehm. "Durch die fortschreitende Digitalisierung entstehen laufend neue Anwendungsfälle und somit spannende Kooperationsmöglichkeiten in zahlreichen Branchen. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die vor allem darin bestehen wird, unsere Vertriebspartner darin zu unterstützen, Unternehmen bei der digitalen Transformation kompetent begleiten und beraten zu können."