Die Corona-Pandemie fordert das nächste Messeopfer: Nachdem der Berliner Senat ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern beschlossen hat, ist es nun klar, dass die IFA 2020 nicht in gewohnter Form stattfinden kann. 2019 kamen immerhin fast ein Viertelmillion Besucher zu der Consumer-Elektronik-Messe in die Bundeshauptstadt.

Die GfU Consumer & Home Electronics und die Messe Berlin, die die IFA veranstalten, diskutieren nun die notwendigen Schritte. So finalisiere man ein bereits in der Erarbeitung befindliches Alternativkonzept für die IFA 2020, das auf "den Stärken der IFA als Leitmesse und führende Innovationsplattform" aufbauen soll. Weitere Details zur aktualisierten Planung wollen die IFA-Veranstalter "in Kürze" vorstellen.

Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender bei der GfU Consumer und Home Electronics, hat sich bereits mit neuen IFA-Szenarien auseinandergesetzt: "Die neuen Rahmenbedingungen treffen uns natürlich nicht völlig überraschend. Sie schaffen nun aber Klarheit", stellt Kamp fest. Nun könne man gemeinsam mit der Messe Berlin sowie namhaften Ausstellern eine konkrete Planung und Vorbereitung angehen.