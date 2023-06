Stürmische Zeiten liegen hinter der CE-Messe IFA. Durch Streitigkeiten zwischen dem Veranstalter der Messe, der GfU Consumer & Home Electronics GmbH gemeinsam mit weltweit agierenden Event-Veranstalter Clarion auf der einen und der Messe Berlin auf der anderen Seite stand Berlin als Heimat der traditionellen Schau auf der Kippe (Channelpartner berichtete). Erst im November 2022 konnten sich die Beteiligten auf ein gemeinsames Konzept verständigen.

Die IFA wird von der IFA Management GmbH ausgerichtet. Die Gesellschaft ist ein Joint Venture der GfU und Clarion. Nun gibt es einen Wechsel an der Spitze: Leif-Erik Lindner wird neuer Managing Director und löst damit Oliver Merlin ab, der den Posten bisher interimsmäßig zusammen mit Co-Geschäftsführer Jörg Arntz, der für Personal, Operations und Finanzen zuständig ist, innehatte.

Merlin soll nun strategischen Aufgaben widmen und zusammen mit Arntz für die Planung und Durchführung der diesjährigen IFA vom 1. Bis 5. September verantwortlich sein. Leif-Erik Lindner wird dann am 1. Juli 2023 seine Position als Managing Director an der Spitze der IFA Management GmbH einnehmen und nach seiner Einarbeitung dann die Verantwortung für die künftigen Ausgaben der CE-Messe übernehmen.

Manager mit Stallgeruch

Lindner kommt von Herstellerseite. Er war 15 Jahre lang bei Samsung, wo er zuletzt als Vice President für Consumer Electronics tätig war. Bevor er 2008 seine Karriere bei Samsung begann, war er im klassischen Elektrogroßhandel, im Vertrieb sowie fünf Jahre lang in verschiedenen vertrieblichen Führungspositionen bei Sony Deutschland aktiv. Der Manager bringt aber auch den entsprechenden GfU-Stallgeruch mit: 2020 wurde er in den Aufsichtsrat berufen. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Kai Hillebrandt bescheinigte ihm "Kontinuität und Verlässlichkeit in der zielgerichteten Zusammenarbeit", insbesondere mit der Messe Berlin.

GfU-Geschäftsführerin Sara Warneke lobt das nationale und internationale Netzwerk Lindners, das für die IFA "von großem Nutzen" sein werde. Man kann also gespannt sein, ob die IFA künftig wieder harmonischer abläuft, als es bei der letztjährigen Ausgabe der Funkausstellung der Fall war.

