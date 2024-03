Aus der Nische Thin-Client-Betriebssystem wurde in den vergangenen Jahren das Marktsegment End-User-Computing. Cloud-Boom und stärkere Homeoffice-Nutzung haben den Wechsel forciert und interessant gemacht. Auch 2024 wird es nicht langweilig werden - dafür garantiert der gerade durch den neuen Eigentümer Broadcom beschlossene Verkauf von VMwares End-User-Computing-Sparte an einen Investor.

Vor diesen Rahmenbedingungen und nach dem Ausstieg aus eigener Hardware hat sich auch Igel neu aufgestellt. Was die Strategie dahinter ist und was das für die Partner bedeutet, will der Anbieter auf seiner Roadshow erklären. Stationen sind Hamburg (14. März), München (19. März), Düsseldorf (21. März) sowie im April Wien (16. April) und Zürich (18. April).

Am Vormittag besteht jeweils die Möglichkeit, sich als Partner zertifizieren zu lassen. Ab 13.00 Uhr stehen Vorträge von Igel und seinen Partner auf der Agenda. Ab 17.00 Uhr klingt der Tag beim lockeren Austausch und Networking aus.

Agenda und Referenten der Igel-Roadshow 2024

"Es geht darum, gemeinsam neue Wege zu gehen, die Endpoint Security neu zu definieren und den Mehrwert, den unsere Partner ihren Kunden bieten können, zu maximieren", gibt Matthias Haas, Managing Director und CTO bei Igel, einen Ausblick.

Eric Kline, VP Channels EMEA bei Igel verspricht zudem: ""Die Teilnahme bietet eine hervorragende Gelegenheit, direkt mit den führenden Köpfen hinter der Igel-Strategie in Kontakt zu treten und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich End User Computing zu informieren."

Mads Skalbo, inzwischen VP Global MSP & CSP Business bei Igel, stellt das neue MSP-Programm vor und zeigt den Partner unter anderem auf, wie sie von der flexiblen Pay-as-you-grow-Lizenzierung profitieren können. Tobias Weilbeer, VP Presales EMEA bei Igel, erklärt anhand von Kundenbeispielen, wie Partner wirtschaftlichen Mehrwerte der Igel-Plattform am besten darstellen und so zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen punkten können.

CTO Matthias Haas und Muhammed-Ali Findik, VP of Product Management, geben schließlich Einblicke in die Firmenstrategie und zeigen auf, wo sie in Zukunft die größten Wachstumspotenziale sehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Cloud-First-Strategie für sichere Endpoints. Dafür stellt Igelneue Technologien und ein präventives Sicherheitsmodell vor.

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungsorten, der Agenda, den Referenten sowie eine Möglichkeit sich zur Veranstaltung und den Zertifizierung anzumelden, finden Interessenten unter https://www.igel.de/partner-tour/.

