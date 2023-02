Igel hätte sich keinen besseren Tag als den 2. Februar für diese Ankündigung aussuchen können: Am "Tag des Igels" teilt das Unternehmen mit, dass Lara Maier die Stelle als Vice President Channels EMEA übernommen hat. Sie folgt auf Timo Siedenberg, der bei Igel wieder die Verantwortung für den Vertrieb in Skandinavien übernimmt. Diese Aufgabe hatte er schon einmal, als er 2004 bei Igel angefangen hat.

Lara Maier kam Ende 2021 als Director Distribution zu Igel und kümmerte sich seitdem um die Distributionspartner. Vergleichbare Tätigkeiten hatte sie zuvor unter anderem bei Sailpoint, Mimecast, RSA und Kaspersky inne. Eigene Erfahrung in der Distribution machte sie von 2001 bis 2006 bei Ingram Micro.

In ihrer neuen Position bei Igel wird ihr Augenmerk besonderes auf dem Ausbau der Beziehungen mit strategischen Resellern liegen. Die sind idealerweise auch Partner von Citrix, VMware und Microsoft sowie auf der Hardware-Seite von Lenovo, HP und LG – also den Herstellern, die seit dem Ausstieg von Igel aus der Hardware-Produktion Geräte mit vorinstallierter Igel-Software ausliefern. Darüber hinaus will Maier ein Programm zur engeren Bindung der zahlreichen Reseller an die Igel-Distributoren entwickeln und innerhalb der nächsten Monate einführen. Details dazu sind auf der Igel-Hausmesse Disrupt 23 zu erwarten, die von 14. bis 16. Februar in Unterschleißheim bei München stattfindet.

"Igel ist eine 100-prozentige Channel Company", sagt Niels Keunecke, Chief Revenue Officer EMEA bei Igel. "Wir freuen uns, dass wir mit Lara Maier eine Persönlichkeit für die Weiterentwicklung des Channels und zur Führung unserer Channel-Organisation in EMEA im Hause haben. Wir danken Timo Siedenberg für seinen Einsatz bei der Partneraktivierung nach dem Ende der Pandemiemaßnahmen. Lara Maiers Aufgabe wird es nun sein, den Vertrieb von Igel OS über die Partner in EMEA zu forcieren, um das Wachstum sowohl von Igel als auch unserer Partner zu fördern. Außerdem wird sie sich um den Ausbau und die Weiterentwicklung des Igel Velocity Partner Programms kümmern."

"Ich bin froh, auf eine solide Basis zugreifen zu können", lobt Maier die Arbeit ihres Vorgängers. Als Plan gibt sie aus: "Nun geht es darum, die Reichweite unserer Partner durch gezielte Trainings und ein überarbeitetes Partnerprogramm zu erweitern. Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe."

