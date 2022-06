Igel Technology hat eine Demo-Kampagne gestartet. Unter dem Motto "Why Compromise?" können qualifizierte Teilnehmer kostenlos ein mobiles Endgeräte erhalten, auf denen Igel OS und die "Digital-Employee-Experience-Management-Plattform" von ControlUp vorinstallierte sind. Zur Wahl stehen ein Laptop vom Typ LG Gram oder ein Lenovo ThinkPad L14. Die Testgeräte sollen im praktischen Einsatz zeigen, "wie Igel dazu beiträgt, das Sicherheitsrisiko und die Kosten des Endpoint-Managements zu reduzieren, wenn digitale Arbeitsplätze für mobile Mitarbeiter bereitgestellt werden sollen."

Im Rahmen der Kampagne "Why Compromise?" erhalten Anwender die Möglichkeit, Igel OS in der Praxis zu testen und sich von dessen Leistungen und Funktionen zu überzeugen. Das LG Gram ist ein besonders leichtes (999 Gramm), 14-Zoll-Notebook mit einem Intel Core i3 der Generation 11 und langer Akkulaufzeit (72 Wh-Akku). Außerdem verfügt es über eine integrierte HD-Webcam, Lautsprecher und Thunderbolt 4.

Das Lenovo ThinkPad L14 ist ein robustes Gerät mit WiFi 6, One-Touch-Anrufen und langer Akkulaufzeit. Das 14-Zoll-Business-Notebook wird von einem AMD Ryzen-Prozessor angetrieben und kann auf 8 GByte Arbeitsspeicher zurückgreifen. Die integrierte "ThinkShield-Sicherheit" umfasst unter anderem den Match-on-Chip-Fingerabdruckleser und das selbstheilende BIOS SecureBio.

Bei beiden MOdellen soll Igel OS mit seiner "Chain of Trust" die Angriffsfläche weiter reduzieren und vor Ransomware schützen. Windows-Update- und Patching-Prozesse werden laut Anbieter überflüssig, wodurch sich der Zeitaufwand für die Verwaltung der Endgeräte erheblich reduziere. Multimediale, digitale Arbeitsumgebungen und Unified Communications werden auch auf Citrix, VMware und Microsoft Azure Virtual Desktop unterstützt.

Bei den Laptops, die im Rahmen der Kampagne getestet werden können, sind zudem für ControlUp Real-Time DX (Digital Experience) und Edge DX vorkonfiguriert. Damit bekommen Tester unmittelbar Transparenz über die gesamte Endgeräte-Infrastruktur. Außerdem können Administratoren WLAN-Qualität sowie ISP-Leistung ortsunabhängig einsehen und werden bei Fehlersche- und behebung unterstützt.

Um an der "Why Compromise"-Promotion teilzunehmen, müssen Interessenten hier den Code "IGELWire" eingeben, das Formular ausfüllen und an einem erklärenden Telefonat mit einem Igel-Mitarbeiter teilnehmen.

