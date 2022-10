Mit dem Third-Party-Software-Support-Anbieter Lemoniax aus dem badischen Sinzheim hat Igel Technology seinen ersten "Advisor Partner" in der DACH-Region ernannt. Diese Partnerkategorie wurde mit der jüngsten Neuauflage des "Velocity Partner Programms" von Igel eingeführt. Die Partnerschaft wurde auf der Partner- und Kundenkonferenz von Igel Anfang September in München besiegelt.

Der Advisor Partnerstatus ist für Partner gedacht, bei denen nicht der Vertrieb, sondern die Beratung und im Mittelpunkt des Geschäfts stehen. Sie sollen so von Projekten mit Igel OS profitieren können, auch wenn sie nicht direkt am Vertrieb und der Umsetzung der Lösung beteiligt sind.

Der Anbieter will damit erreichen, dass sein Betriebssystem auch unabhängig vom Umsetzungspartner für strategische und langfristige Projekte beim Aufbau oder Weiterentwicklung von großen IT- Landschaften in Betracht gezogen wird. Partner mit dem Advisor Status erhalten von Igel bevorzugt Unterstützung mit zusätzlichen Service- und Consulting-Leistungen sowie Weiterbildungen. Um den Advisor Status zu erhalten, benötigen Partner unter anderem Mitarbeiter mit vier unterschiedlichen Zertifizierungen.

Lemoniax ist ein sehr junges Unternehmen. Es wurde Anfang 2021 mit dem Ziel gegründet, Third-Party-Software-Support im Citrix-Umfeld anzubieten. Mit Mark Templeton, dem ehemaligen CEO von Citrix, hat das Unternehmen aber prominente Unterstützung.

"Wir begreifen uns als die Sparrings-Partner unserer Kunden, wenn es um ihre Enduser-Computing-Strategie geht", erklärt CEO Thorsten Schmiady. " In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es immer noch sehr viele Unternehmen, die weiterhin auf Citrix-Infrastrukturen aus dem eigenen Rechenzentrum setzen. Im Fokus unseres Service- und Support-Angebots steht deshalb die Wartung und Pflege von Citrix-On-Premises-Installationen."

Patrizia Fioretti, Vice President Enterprise Channel Europe bei Igel freut sich, dass mit LemoniaX ein Partner gewonnen werden konnte, der genau dem Erwartungsprofil entspricht. "Lemoniax ist im Enduser-Computing-Markt tätig und beschäftigt Experten, die über ein extrem hohes Know-how im Bereich VDI-Infrastrukturen verfügen", sagt Fioretti. "Im Rahmen ihrer Supporttätigkeit sowie aus den Erfahrungen ihrer Service- und Supportverträge mit Citrix-Kunden können sie auch Empfehlungen für die optimale Endgeräte-Infrastruktur geben."

"Die Anwendungsbereitstellung über eine Virtual Desktop Infrastruktur von Citrix spielt in vielen Organisationen eine bedeutende Rolle", erklärt Lemoniax-Beirat Mark Templeton. "Unternehmen versuchen deshalb, ihre Anbieterlandschaft breiter aufzustellen und wünschen sich oft Third-Party-Service- und Support. Deshalb ist es wichtig, dass es Unternehmen wie Lemoniax gibt, die Organisationen bei Betrieb und Wartung ihrer Citrix-Architektur unterstützen. Dabei stellen wir oft fest, dass eine Verschlankung und Vereinfachung der Endgeräte-Landschaft zu weiteren Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen im Betrieb führen." Mit der Partnerschaft mit Igel könne man Citrix-Kunden nun Igel OS auch "ganz offiziell als sicheres und leicht verwaltbares Betriebssystem für Endgeräte empfehlen."

