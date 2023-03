Igel Technology hat auf seiner jährlichen Kunden- und Partnerkonferenz "Disrupt" (ChannelPartner berichtete) sowohl Awards an seine besonders engagierten europäischen Partner als auch an seine besonders engen Technologiepartner verliehen.

Als Top Distribution Partner ehrte der Anbieter wieder einmal ADN. Als umsatzstärksten Teilnehmer am Igel-Partnerprogramm zeichnete Igel-CEO Matthias Haas in Deutschland Bechtle aus. ACP Austria erhielt den Award in der Kategorie "Best Software Marketing Campaign" und SVA wurde für "Outstanding Achievement" ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, die Partner auszuzeichnen, die erfolgreich mit Igel zusammenarbeiten, um positive Geschäftsergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und gleichzeitig ihr eigenes Unternehmen voranzubringen", sagt dazu Lara Meier, Vice President of Channels EMEA.



Im Rahmen der Preisverleihung auf der Kunden- und Partnerkonferenz DISRUPT23 am 15. Februar 2023 in München hat Igel Technology ADN zum EMEA Partner des Jahres in der Kategorie Top Distribution Partner gekürt.

Lenovo ist "Igel Ready Global Partner of the Year" 2023.

DeviceTrust aus Darmstadt konnt den Award als "Igel Ready EMEA Partner of the Year" in der Kategorie "Customer Experience" mit nach Hause nehmen.

LG Business Solutions, dass sich mit seinen in Displays verbauten Thin Clients positioniert wurde zum "igel Ready Global Partner of the Year" im Bereich "Collaboration" gekürt.

ACP Austria ist 2023 "EMEA Partner des Jahres" in der Kategorie "Best Software Marketing Campaign".

Der langjährige Hardware-Partner HP erhielt die Auszeichnung im Beeich "Innovation" in der Region EMEA - als "Igel Ready EMEA Partner of the Year - Innovation".

Als "New Igel Ready Global Partner of the Year – Innovation" hat die Jury Nexthink gekürt.

Außerdem wurden auf der Veranstaltung die "Igel Ready Partner des Jahres" gekürt. Hier wurde Lenovo mit dem weltweiten Award ausgezeichnet. Aus Deutschland konnten sich Devicetrust über den Award in der Kategorie "Customer Experience (EMEA)" sowie Pepperl + Fuchs (zusammen mit Honeywell) in der Kategorie "Global Synergy" freuen.

Außerdem wurden die seit dem Ausstieg aus der eigenen Hardware-Produktion wichtiger gewordenen Hardware-Partner LG (im Bereich Collaboration weltweit) und HP (für Innovationen in der Region EMEA) ausgezeichnet. Außerdem hob Igel den "Igel Ready Partner" Nexthink weltweit für seinen innovativen Ansatz hervor.

"Im Rahmen des Igel Ready Programms arbeitet Igel mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, was es unseren Kunden erleichtert, ihre modernen Arbeitsplätze zu schützen und zu verwalten", sagt Divya Saggar, Director Igel Ready: "Wir gratulieren allen Preisträgern des Igel Ready Partner of the Year Awards und danken allen unseren Igel Ready Partnern für ihr Engagement und dafür, dass sie weiterhin ein wichtiger Teil dieses schnell wachsenden Ökosystems von Hardware- und Softwareanbietern sind."

