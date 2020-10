Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen, verlieh anlässlich der Bestenehrung bei der Abschlussprüfung 2020 gleich zwei Urkunden für herausragende Ausbildungsleistungen an die Wortmann AG: Einmal für die Ausbildungsleistung bei der Abschlussprüfung Winter 2019 und nochmals für die Ausbildungsleistung im Sommer 2020.

Die eigentliche Ehrung konnte in diesem Jahr Corona-bedingt nicht im gewohnten Rahmen stattfinden, so dass die Urkunden postalisch zugesandt wurden. Dabei erläuterte Petra Pigerl-Radtke in Ihrem Anschreiben, dass das Ausbildungspersonal bei Wortmann einen wesentlichen Anteil an den hervorragenden Ausbildungsleistungen habe. Die IHK bedanke sich aber nicht nur für das Engagement in der beruflichen Bildung, sondern auch für die Übernahme dieser großen gesellschaftlichen Verantwortung.

„Für uns war es, ist es und wird es auch in Zukunft eine Selbstverständlichkeit bleiben, Jugendlichen in unserem Unternehmen eine berufliche Perspektive, auch über die Ausbildung hinaus zu bieten“, verspricht Siegbert Wortmann, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG. „Über diese Auszeichnung freue ich mich sehr, da sie zeigt, dass sowohl die Auszubildenden als auch die Verantwortlichen ihrer Ausbildung eine über die Maße hohe qualitative Arbeit leisten.“