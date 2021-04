Die neuen 24- und 27-Zoll-Monitore aus der 92er-Serie des japanischen Herstellers Iiyama setzen auf die IPS-Display-Technologie, ergänzt durch eine USB-C-Dockingstation. Dadurch sollen Konnektivität und Funktionalität erweitert sowie Kabelsalat auf dem Desktop verhindert werden.

Ein Kabel für alles andere

Während einige USB-C-Monitor nur bis zu 30 Watt Leistung zum Aufladen von Notebooks und anderen Geräten liefern, sorgt die Iiyamas 92er-Serie für eine Power Delivery von 65 Watt. Der integrierte USB-3.1-Typ-C-Dock schafft eine maximale Datenübertragungsrate von 10 GBit/s. Durch die Parallel-Wiedergabe von unterschiedlichen Quellen, lassen sich beispielsweise PC und Notebook anschließen, um zwei unabhängige Arbeitsbereiche gleichzeitig darzustellen. Diese Flexibilität mache die 92er-ProLite-Modelle vielseitig einsetzbar, wirbt der Hersteller.

In der Bildqualität versprechen Iiyamas IPS-Monitore eine flimmerfreie und scharfe Darstellung, mit weitem Betrachtungswinkel und natürlicher, genauer Farbdarstellung. In Kombination mit dem integrierten Blaufilter verringert dies die Belastung der Augen erheblich, was gerade Nutzer am Bildschirmarbeitsplatz zu schätzen wissen.

Die reflexionsarme Oberfläche minimiert zudem störende Spiegelungen selbst bei suboptimalen Lichtverhältnissen. Weitere ergonomische Highlights zur Anpassung der Bildschirmposition sind ein höhenverstellbare Standfuß mit Pivot-Funktion sowie variable Dreh- und Neigungswinkel, um den Arbeitsprozess nackenschonend und belastungsarm zu gestalten.

Preise und Verfügbarkeit

Der Iiyama ProLite XUB2792QSN-B1 im 27-Zoll-WQHD-Format für eine UVP von 359 Euro sowie der 24-Zöller mit Full-HD XUB2492HSN-B1 zu 215 Euro sind bereits im Fachhandel erhältlich. Der günstigere 27-Zoll Full-HD Monitor XUB2792HSN-B1 kostet 259 Euro und wird ab Mai 2021 verfügbar sein und der 32-Zöller XUB3293UHSN-B1 mit UHD wird zu 535 Euro Ende Q2/2021 erwartet.

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie bei Iiyama online unter diesem Link.