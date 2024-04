Beide Displays wurden speziell für die nahtlose Verbindung von Arbeit und Unterhaltung entwickelt und versprechen sowohl im Home-Office als auch beim Gaming das ultimative Erlebnis. Die technisch identischen Modelle der japanischen Iiyama Corporation unterscheiden sich durch das Logo und den Schriftzug auf der matten Gehäuserückseite des G-Master GCB4580DQSN.

Zwillingsmodelle für Gamer und Professionals

Der ProLite XCB4594DQSN-B1 und der G-Master GCB4580DQSN sind 45 Zoll große Dual-QHD-Monitore mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln und einem 32:9-Seitenverhältnis. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sowie eine Moving Picture Response Time (MPRT) von 0,8 Millisekunden unterstreichen die Spieletauglichkeit und sorgen zudem mit Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung für geringe Augenbelastung bei längerer Bildschirmarbeit.

Mit dem in 1500R gebogenen VA-Panel, das weite Betrachtungswinkel und scharfe Bilder mit lebendigen Farben verspricht, sollen sie professionellen Aufgaben ebenso gerecht werden wie dem visuellen Medienerlebnis. Der integrierte KVM-Switch ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Workstations oder Notebooks. Der USB-C-Hub kann zusätzlich als Ein-Kabel-Lösung für Stromversorgung und Datenübertragung genutzt werden und sorgt zudem für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Effektiver Arbeiten und schöner Spielen

Der ultrabreite Formfaktor der Monitore bietet genügend Platz, um mehrere Programmfenster oder Anwendungen gleichzeitig nebeneinander zu platzieren, ohne dass die Übersichtlichkeit oder Bedienbarkeit leidet. Damit werde das parallele Arbeiten mit verschiedenen Anwendungen erleichtert und die Arbeitsweise effizienter, da das ständige Wechseln reduziert wird. Die Displays seien die ideale Lösung für Professionals, die eine effiziente Organisation ihres digitalen Arbeitsplatzes wünschen, und für Gamer, die ein immersives Spielerlebnis mit beeindruckender Darstellung suchen, so der Hersteller.

"Sowohl der ProLite XCB4594DQSN-B1 als auch der G-Master GCB4580DQSN stehen beispielhaft für Iiyamas Engagement, vielseitige Lösungen für den modernen Lifestyle anzubieten", erklärt Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei Iiyama. "Ob Sie im Office arbeiten oder in Gaming-Abenteuer abtauchen, diese Monitore passen sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse an und bieten eine unvergleichliche Kombination aus Produktivität und Unterhaltung".

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden Modelle sind ab dieser Woche im Fachhandel und online erhältlich. Der Iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 und der G-Master GCB4580DQSN haben, wie es sich für Zwillinge gehört, eine identische unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 819 Euro.