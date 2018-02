Björn Siewert ist Geschäftsführer des IT-Distributors Siewert & Kau. Er gründete das Unternehmen vor über 20 Jahren gemeinsam mit Holger und Oliver Kau in einer kleinen Garage in Bergheim bei Köln. Alle drei Gründer sind noch heute aktiv im Tagesgeschäft in unterschiedlichen Bereichen tätig.