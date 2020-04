Die zwölf neu zu Sysob hinzugekommenen Lösungen von Okta bieten unter anderem Authentifizierung via SSO (Single Sign-On) und Adaptive MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung) sowie die Möglichkeit, Nutzerprofile einfach zu verwalten.

Das Unternehmen Okta wurde 2009 in San Francisco gegründet. Dessen Cloud basierte Identitäts-Management-Systeme sind mit über 6.500 vorkonfigurierten Integrationsschemata zu den gängigen Applikationen ausgestattet und damit in zahlreiche unternehmensspezifische Dienste integrierbar. Die Verantwortlichen bei Sysob haben insbesondere die große Benutzerfreundlichkeit sowie das hohe Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit in den Okta-Lösungen überzeugt.

Bei den dabei eingesetzten Single-Sign-On-Verfahren kommen offene Standard-Protokolle wie SAML oder OpenID Connect zum Zuge. Das Okta Access Gateway schützt On-Premise-Applikationen; das API Access Management kann direkt per SSO auf alle unternehmensspezifischen Programmierschnittstellen zugreifen und diese absichern. Das Okta-Tool "Advanced Server Access" stellt starke Authentifizierungsverfahren für Server und Container zur Verfügung.

Mit Okta Universal Directory erhält der Administrator Zugriff auf Daten von Nutzern, Gruppen und Geräte, etwa die Mitarbeiter-Gruppe-Zuordnung oder sämtlich Einlog- und Auslog-Vorgänge. Mithilfe des Okta Lifecycle Managements lassen sich neue Nutzer ganz einfach hinzufügen und nicht mehr benötigte Accounts entfernen. Abgerundet wird Oktas Cloud-Plattform durch eine Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierungs-Lösung.

Die Okta Identity Cloud Software lässt sich optimal mit den ebenfalls bei Sysob erältlich hardwaregestützten YubiKeys von Yubico kombinieren. Fachhandelspartner können so ihren Kunden ein gut aufeinander abgestimmtes Lösungsszenario im Identität- und Zugangs-Management.Segment anbieten.

Daniel Roppert, Regional Alliances Manager, Zentral- und Osteuropa bei Okta, verdeutlicht seinen Channel-Fokus: "Bei uns stehen die Partner im Mittelpunkt. Von den Fähigkeiten von Sysob sind wir beeindruckt und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Denn Immer mehr Unternehmen müssen auf Cloud basierte Sicherheitslösungen umsteigen, um reibungslose Arbeitsabläufe und einen starken Schutz zu gewährleisten. Mit unserer Technologie können sie die Identitäten ihrer Mitarbeitern und Kunden sicher verwalten und vor Zugriffen Dritter schützen."

Laut Sysob-Geschäftsführer Georg Thoma ergänzen die Identity-Management- und Zugangsregelungs-Systeme von Okta das Portfolio des VADs fast schon ideal: "Mit der Erweiterung unseres Angebots durch die Cloud basierten Produkte von Okta bieten wir Unternehmen den sicheren Zugriff auf all ihre Anwendungen."