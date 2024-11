Pro 16 MB RAM jetzt Standard 12MP Center Stage Kamera mit Schreibtischansicht Vier Thunderbolt-4-Anschlüsse serienmäßig in höherwertigen Modellen Nanotexturglas als Option Kontra Standfuß nicht höhenverstellbar das 24-Zoll-Modell einzig verfügbare Größe

Fazit Das Upgrade auf M4, Arbeitsspeicher jetzt mindestens 16 GB, Thunderbolt auf der ganzen Linie, die verbesserte Facetime-Kamera und die Nanotexturglas-Option sind allesamt gute Ideen. Die Kombination aus Funktionen, Design und Leistung macht diesen iMac zum besten, den Apple je hergestellt hat.

Der iMac M3 war im Jahr 2023 ein hervorragender Mac. Seine Leistung war herausragend für die Einsatzzwecke seiner Kundschaft. Sein Design war zwar schon etwas über zwei Jahre alt, aber immer noch aktuell, attraktiv und funktionell. Und der Preis war auch anständig.

Konnte Apple etwas tun, um den iMac zu einem noch besseren Rechner zu machen? Ja, und wie! Zahlreiche kleine Änderungen machen Apples All-in-One zum gleichen Preis noch besser. Der Chip ist noch schneller, die Konfiguration der Anschlüsse an der Rückseite ist intelligenter, Sie sehen bei Videogesprächen noch besser aus, und der iMac unterstützt mehr externe Bildschirme. Alles in allem ist der iMac eine Ikone, die aktualisierte Version untermauert seinen hohen Status nicht nur, sondern erhöht ihn gar.

iMac M4: Die Spezifikationen unseres Modells

Apple bietet vier Standardkonfigurationen des iMac an, für 1.499 Euro, 1.749 Euro, 1.979 Euro und 2.209 Euro. Wir haben das High-End-Modell mit Anpassungen getestet, die den Preis auf 2.669 Euro treiben. Unser Testgerät hat die folgenden Spezifikationen:

CPU: M4 mit 10 Kernen (4 Performance-Kerne, 6 Effizienz-Kerne), 16-Kern Neural Engine

GPU: 10 Kerne

Arbeitsspeicher: 24 GB gemeinsamer Speicher (120 GB/s Speicherbandbreite)

Speicher: 1 TB SSD

Display: 23,5-Zoll-Retina; 4480 x 2520 native Auflösung bei 218 Pixeln pro Zoll; 500 Nits Helligkeit, 1 Milliarde Farben; P3-Farbraum; True Tone; Nanotexturglas

Anschlüsse: 4 Thunderbolt 4/USB-C; 3,5 mm Audio; Gigabit-Ethernet

Netzwerkbetrieb: Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3; Gigabit-Ethernet

Eingabegeräte: USB-C Magic Keyboard mit Touch-ID und numerischem Tastenfeld; USB-C Magic Mouse; USB-C Magic Trackpad

Gewicht: 4,44 kg

Abmessungen: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm

Preis (wie getestet): 2.669 Euro

iMac M4: Leistung

Der M4 hält Einzug in den iMac, nachdem er im vergangenen Frühjahr im iPad Pro debütiert hatte. Apple bietet zwei Varianten des M4 im iMac an: Eine 8-Kern-CPU (vier Leistungs- und vier Effizienzkerne), 8-Kern-GPU im Einstiegsmodell (1.499 Euro) des iMac und eine 10-Kern-CPU (vier Leistungs- und sechs Effizienzkerne), 10-Kern-GPU in den Modellen für 1.749 Euro, 1.979 Euro und 2.209 Euro. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem M4 in diesem Test um die Version mit 10-Core-CPU und 10-Core-GPU.

Das Chip-Upgrade geht mit einer wichtigen Änderung für alle Macs einher: Sie sind jetzt standardmäßig mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, doppelt so viel wie die vorherigen 8 GB. Das ist eine Änderung, die von den Benutzern gefordert wurde und auf die sie schon lange gewartet haben. Das Beste an dem Upgrade (neben der besseren allgemeinen Leistung) ist, dass Apple die Preise für seine Macs nicht erhöht hat. Im Gegenteil: In Deutschland sind die Preise sogar um etwa 100 Euro gesunken.

Der M4 bietet viele Verbesserungen gegenüber dem M3: verbesserte Verzweigungsvorhersage (Branch Prediction), erhöhte Speicherbandbreite, aktualisierte Videoverarbeitung und mehr. Wir neigen zwar dazu, in unseren Mac-Rezensionen die Verbesserungen von Generation zu Generation zu betrachten, aber es ist wichtig, das Gesamtbild im Auge zu behalten: Dies ist die vierte Generation des M-Serien-Chips im Mac (wenn auch nur die dritte für den iMac), und er hat jetzt einen Preisleistungspunkt erreicht, der attraktiver denn je ist. Der Basis-M4 bietet eine beeindruckende Geschwindigkeit und ist für Normalverbraucher schnell.

Wenn Sie noch keinen Mac der M-Serie besitzen und sich fragen, ob Sie aus reiner Leistungssicht in den iMac M4 investieren sollten, dann sollten Sie das unbedingt tun. Wenn Sie bereits einen iMac mit Apple Silicon haben, sollten Sie es vielleicht tun. Hier sehen Sie, wie der M4 iMac im Vergleich zu den iMacs vor ihm abschneidet.

Geekbench 6.3 CPU-Benchmarks

In unserem Geekbench-6.3-Test für die Gesamt-CPU-Leistung war der iMac M4 in den Single-Core und Multi-Core Benchmarks 16 und 21 Prozent schneller als der iMac M3. Das ist die Verbesserung, die wir normalerweise von einer Chipgeneration zur nächsten erwarten.

Die Ergebnisse sind noch beeindruckender, wenn Sie sich ansehen, wie der M4 im Vergleich zu Intel-Chips abschneidet. Der iMac M4 ist satte 53 Prozent schneller als ein iMac Pro und 137 Prozent schneller als ein Intel Core i7 iMac.

Cinebench 2024

Mit Cinebench 2024 konnten wir bei den GPU-, CPU-Multi-Core- und CPU-Single-Core-Benchmarks eine 20-, 32- bzw. 23-prozentige Steigerung gegenüber dem iMac M3 feststellen. Für den M1-Chip liegen uns keine Daten vor, wohl aber für den M1 Pro, und der Vergleich ist interessant: Die CPU-Multi-Core-Ergebnisse des M4 und des M1 Pro sind ähnlich, aber der M4 hat einen klaren Vorsprung bei der GPU-Leistung.

Handbrake 1.8.2 Video-Enkodierung

Wir haben das 4K-Video von “Tears of Steel” mit Handbrake 1.8.2 in eine 1080p H.265-Datei konvertiert. Als wir den iMac M3 getestet haben, haben wir eine 25-prozentige Verbesserung gegenüber dem M2 festgestellt und die Geschichte wiederholt sich mit dem M4 gegenüber dem M3.

iMovie 4K Videoexport

Als der iMac M3 auf den Markt kam, verdoppelte er die Leistung des iMac M1 in unserem iMac 4K ProRes-Exporttest, dank verbesserter Codecs im Chip. Die Verbesserung zwischen dem M4- und dem M1-iMac ist sogar noch augenfälliger. Beim Exportieren von Videos mit hoher Auflösung sind die Verbesserungen beim M4 nicht so dramatisch und bewegen sich im Rahmen der typischen Steigerungen, die wir von Generation zu Generation jedes Chips sehen.

Blackmagic Festplattentest

Ich bin mir nicht sicher, was ich von den SSD-Ergebnissen aus dem Blackmagic Disk Test halten soll, der im Wesentlichen für jeden Chip die gleiche Leistung gezeigt hat (es gibt einen 10-prozentigen Unterschied zwischen den Schreibergebnissen der M3- und M4- iMacs, aber das liegt innerhalb der Standardabweichung) Nicht, dass das schlecht wäre, aber ich hatte gehofft, nach vier Generationen von Apple Silicon etwas zu sehen. Allerdings ist dies wahrscheinlich eher ein Hinweis auf die Entwicklung der SSD-Technologie als alles andere.

Geekbench 6 Rechenleistung

Der Geekbench 6 Compute Benchmark testet die GPU-Leistung entweder mit der Metal- oder der OpenCL-API – Metal ist die 3D-Grafik-API von Apple, aber viele bekannte Spiele verwenden OpenCL. Das Ergebnis des iMacs M4 ist um 18 Prozent besser als das des iMacs mit M3-Chip, aber das Ergebnis im Vergleich mit dem iMac M1 ist um 75 Prozent besser.

Videospiele-Benchmarks

Wir testen weiterhin mit Rise of the Tomb Raider und Civilization VI , obwohl es sich um ältere Spiele handelt, die für Intel entwickelt wurden und nicht für Apples Metal Grafik-API optimiert sind. Beide Spiele verfügen über integrierte Benchmark-Tools, mit denen sich die Leistung leicht messen lässt, die aber auch Aufschluss darüber geben, wie ältere Top-Titel laufen. Die gute Nachricht ist, dass sich die Leistung weiter verbessert und nicht stagniert.