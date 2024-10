Immer wieder kommt es zu vermehrten Anrufen aus dem Ausland, die mit betrügerischer Absicht deutsche Nutzer kontaktieren wollen. Aktuell gibt es vermehrte Meldungen über Anrufe aus Österreich, vor allem unter der Nummer +4367764423153. Das steckt hinter den Anrufen.

Betrugsversuch

Mehrere Nutzer meldeten die österreichische Nummer als Betrugsversuch, Kostenfalle oder Telefonterror. Allein im letzten Monat sollen laut tellows über 7000 Anrufe durch die Unbekannten eingegangen sein, die sich am Telefon als Abo-Service oder Lotterie-Anbieter ausgeben.

Teilweise rufen sie mehrmals am Tag oder in kurzen Abständen hintereinander an, oft auch mit wechselnden Nummern. In jedem Fall wird am Telefon nach Ihren Bankdaten verlangt, um ein dubioses Abo abzuschließen oder auch einen angeblichen Gewinn einzufordern.

In manchen Fällen verlangen die Telefon-Betrüger auch Geld für die Löschung der Nutzerdaten oder geben sich als Verbraucherschützer aus. Auch Ping-Anrufe, bei denen direkt wieder aufgelegt wird, wurden von Betroffenen dokumentiert.

Das sollten Sie tun

Wie immer gilt, auf jegliche Angebote am Telefon nicht einzugehen. Ihre Bankdaten sollten Sie keinesfalls weitergeben und auch nicht zurückrufen, falls Sie mehrmals angerufen wurden und nicht erreichbar waren.

Am besten ist, Sie sperren die Nummer direkt und prüfen weitere Anrufe mithilfe einer kurzen Google-Suche. Geben Sie außerdem Ihre Telefonnummer nicht weiter, wenn Sie die Absichten der Person oder Firma nicht kennen. Sonst landet sie eventuell in weiteren Telefonlisten, die für weitere Scam-Anrufe genutzt werden können.

(PC-Welt/kk)