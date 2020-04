Nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Thoma Bravo Anfang 2019 hat sich der US-amerikanische IT-Security-Anbieter Imperva neu aufgestellt. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt nun auf Entwicklung und Vertrieb von Lösungen für Data- und Application-Security, mit denen Imperva verspricht, in Unternehmen Daten und Datenbanken zu schützen.

Damit helfe man, die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen und schütze vor Datendiebstahl und Datenmissbrauch. Die Marktforscher - von Gartner über Ovum, Forrester und Frost & Sullivan bis Kuppinger Cole - stufen Imperva mit seit Jahren als einen der Marktführer in den von dem Unternehmen bearbeiteten Bereichen ein. Allerdings konnte das Unternehmen die dadurch geweckten hohen Erwartungen im europäischen und vor allem im deutschsprachigen Raum bisher nicht in entsprechende Marktpräsenz ummünzen.

Das soll sich nun ändern. Dazu will der neue Besitzer vor allem in Mitteleuropa kräftig investieren. Erster Schritt dazu war die personelle Erweiterung des hierzulande tätigen Teams. Es wird nun von Kai Zobel als Area Vice President EMEA Central geführt. Das Vertriebsteam und die Channel-Betreuung in Deutschland wurden um die Senior Account Executives Alexander Krath und Andreas Moewes erweitert. Weitere Neueinstellungen im Vertrieb und im Presales-Bereich sollen folgen.

Kai Zobel war zuletzt bei Fortinet und Thales eSecurity mit dem Aufbau von Vertriebsteams und der Partnerlandschaft betraut. Frühere Stationen seiner Laufbahn waren die Stelle als Bereichsleiter Security für Zentraleuropa bei Verizon Business, bei Cisco Systems und Utimaco. 2003 verantwortete er als Channel-Manager Central Europe die Rückkehr von Rainbow, einem Anbieter von USB-Sicherheitstoken, auf den deutschen Markt. Ab 2012 baute er als Regional Director für die DACH-Region für Skybox Security den zweistufigen indirekten Vertriebskanal und das deutschsprachige Team auf.

Auch Alexander Krath und Andreas Moewes neu bei Imperva

Alexander Krath war zuvor als Regional Account Manager West gut fünf Jahre bei Fortinet, Zudem kann er als ehemaliger Key Account Manager bei Tech Data auf umfangreiche Erfahrung in der Distribution zurückblicken und kennt den Alltag im Systemhaus aus seiner Tätigkeit in Beratung und Vertrieb bei ComNet von 2003 bis 2008.

Andreas Moewes war zuvor zuletzt Senior Sales Manager bei Forescout und kennt Zobel noch aus der gemeinsamen Zeit bei Thales eSecurity. Davor war Moewes zwei Jahre Senior Business Development Executive beim Identity-Management-Spezialisten Forgerock und als Global Account Manager vier Jahre bei Cisco Systems. Seine Karriere begann der Diplom-Ingenieur Moewes nach einer Ausbildung im Bereich Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Wiesbaden 1990 als Kommunikation-Elektroniker bei Siemens.