Wer im Dezember 2021 in der Stadt unterwegs ist, muss zuweilen mehrmals am Tag auf dem Smartphone seinen Impfpass aufrufen und zeigen: Mit 2G-Beschränkungen ist das keine Seltenheit. Während die Entwickler der zwei deutschen Apps, Corona-Warn-App und CovPass, immer noch diskutieren, ob und wann die Integration der Zertifikate in iPhone- und Apple-Watch-Wallet integriert werden, gibt es einige Dritt-Lösungen, die genau das erledigen: "Impfzertifikat auf die Apple Watch bringen". Doch auch Wallet ist manchmal unständig und bedarf mehrere Klicks, bis man zum passenden Zertifkat bzw. QR-Code kommt. Wir haben eine Lösung gefunden, die weniger als eine Sekunde dauert, bei den vielen Überprüfungen einfach perfekt sowie zeit- und nervensparend.

Schritt 1: Den Impfpass als Bild oder PDF hinterlegen

Die Corona-Warn-App, die wir für unsere Impfzertifikate nutzen, unterstützt leider noch kein URL-Schema, was zu Folge hat, man kann nicht auf eine Unterebene der App wie etwa den Reiter mit Zertifikaten direkt von außerhalb verlinken. Deshalb erstellen wir aus der Übersicht mit dem QR-Code mit dem Namen einen Screenshot. Wir packen den soeben erstellten Screenshot in den Fotos in ein neues Album. Dies bewerkstelligen Sie mit dem Teilen-Button (Symbol mit dem Pfeil nach oben) und der Option "Zum Album hinzufügen". Dabei erstellen Sie ein neues Album in der Foto-App mit einem sprechenden Namen wie zum Beispiel "Impfpass".

Schritt 2: Siri-Kurzbefehl einstellen

Damit der Screenshot wie ein waschechter QR-Code funktioniert, verbinden Sie ihn mit unserem Siri-Shortcut, den Sie unter diesem Link herunterladen können.

Impfpass-Shortcut herunterladen

Ersetzen Sie im ersten Schritt des Shortcut das Album "Zuletzt" von Fotos mit dem eben erstellten neuen Album, in das Sie den Screenshot des Impfpasses abgelegt haben. Der Rest der Schritte bewirkt folgendes: Der Shortcut sucht in den Fotos in dem von Ihnen eingegebenen Album "Impfpass" nach dem aktuellen Foto. Das ist schlauerweise der QR-Code des Impfnachweises mit dem Namen. Danach regelt das iPhone die Helligkeit des Bildschirmes auf 100 Prozent, damit die QR-Scanner den Code besser erkennen können. Im nächsten Schritt wird der QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Ist die Erkennung stattgefunden, kann der Nutzer auf "Fertig" klicken, die Bildschirmhelligkeit regelt sich auf das ursprüngliche Niveau.



Eine sicherere und ein Stück einfachere Variante des Shortcuts entsteht, wenn man statt Corona-Warn-App die CovPass-App vom Robert-Koch-Institut nutzt. Diese öffnet gleich auf der Startseite den QR-Code, keine Umwege über Screenshots sind dabei notwendig. Die Shortcut-Variante mit CovPass können Sie hier herunterladen:

CovPass-Shortcut herunterladen

Schritt 3: Mit Doppeltipp auf der Rückseite aufrufen

Selbst wenn Sie den folgenden Kurzbefehl erstellt haben, ist der fertige QR-Code immer noch mehrere Klicks entfernt. Doch Apple bietet hier eine geniale Abkürzung. Wir wechseln in die Einstellungen und dann in die "Bedienungshilfen". Dort gehen wir zum Reiter "Tippen" und suchen im erscheinenden Fenster nach der Einstellung "Auf Rückseite tippen". Hier die Option "Doppeltippen" wählen und bis Ende der Liste scrollen, dort finden sich nämlich alle Siri-Kurzbefehle erstellt auf dem iPhone. Suchen Sie aus der Liste nach unserem Kurzbefehl "Impfpass" oder "Impfpass CovPass" und setzen Sie einen Haken dabei. Immer, wenn Sie auf die Rückseite des iPhones doppelt tippen, wird Ihr Impfpass angezeigt, vorausgesetzt, Ihr iPhone ist entsperrt. Diese Lösung ist deutlich schneller als die Suche in der Corona-Warn-App, selbst Apples natives Wallet kann kaum damit mithalten. (Macwelt)