Das Wetter in Kassel spielte mit, so dass sich die Synaxon-Partner nicht nur beim Pre-Event am Vorabend, sondern auch in den Pausen der "Impulse 2022"-Veranstaltung im Freien aufhalten und endlich wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander reden konnten. Unter insgesamt 34 Impuls- und 16 Sponsoren-Workshops konnten die anwesenden Vertreter der Systemhäuser wählen.

Managed Services, das nicht mehr so "neue" Geschäftsmodell der IT-Dienstleister, spielte in den Vorträgen und Diskussionen natürlich nach wie vor eine große Rolle, aber auch andere Themen des "Daily Business" wurden ausführlich erörtert: Preisgestaltung der IT-Dienstleistungen, Ertragssteigerung oder die praktische Umsetzung von neuen Service-Modellen. Moderne Marketing- und Vertriebsstrategien kamen genauso zur Sprache, wie die größte aktuelle Sorge der Systemhäuser - der Fachkräftemangel.

Wie man diese Herausforderungen erfolgreich meistert, demonstrierten ausgewählte Vertreter der IT-Dienstleister in ihren Best-Practice-Vorträgen. Dort ging es auch um Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Die Teilnehmer fanden diese Mischung gut, auch die Pausen zwischen den Workshops waren lang genug, um Networking zu betreiben



