In Erlangen ist In-tech in unmittelbare Nachbarschaft zum Siemens Campus und zur technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität eingezogen. Das Team beginnt dort erstmals mit fünf Mitarbeitern. In den nächsten Jahren soll der Standort deutlich wachsen. Gesucht werden vor allem Software-Ingenieure.

In Mittelfranken wird es vor allem um die Digitalisierung des Schienenverkehrs gehen, aber auch um Projekte im erweiterten Marktsegment "Smart Industry" und rund um nachhaltige Mobilität. In der Metropolregion Nürnberg-Erlangen-Fürth ist der Digitalisierungsdienstleister bereits seit Längerem aktiv.

André Brückmann, Leiter Business Unit Engineering Solutions bei in-tech, erklärt: "Erlangen ist ganz klar ein Standort, an dem Technologien für Bahn- und Verkehrstechnik Tradition haben." In der Tat, mit der sechs Kilometer langen Strecke Nürnberg-Fürth wurde am 7. Dezember 1835 die erste deutsche Eisenbahnverbindung eröffnet. Nun wird in Erlangen das europäische Zugsicherungssystem (ETCS) weiterentwickelt.

Damit ist In-tech in ganz Bayern und Baden-Württemberg, in Niedersachsen, Sachsen und in Berlin vertreten. Weitere Niederlassungen gibt es in Wien und Prag, in Rumänien, in Spanien und Großbritannien, in den USA, in Mexiko und China.