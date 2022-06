Infinidat wird im Juli eine neue Version seines Partnerportals live schalten. Ziel ist es, Partnern dabei zu helfen, ihre Umsätze mit Infinidat zu steigern. Dazu bietet das neu gestaltete Portal einfacheren Zugriff auf Informationen in der Wissensdatenbank und zu den Aktivierungs-Tools. Außerdem wurden die Inhalte generell aktualisiert und deutlich erweitert.

In der Argumentation gegenüber Kunden helfen sollen unter anderem detailliertere Informationen über die neue InfiniSafe-Technologie auf Infinibox und Infiniguard. Für Partner einfacher machen soll den Alltag auch die Lokalisierung der Inhalte in mehrere Sprachen. Die Schulungen für die technische Ausbildung der Partner hat Infinidat ebenfalls neu gestaltet. Eine erste, neue Seminarreihe wird Infinidat im Rahmen des Starts des Partnerportals im dritten Quartal durchführen.

In Nordamerika hat das Unternehmen zudem sein Angebot für Storage-as-a-Service in ArrowSphere, den Cloud-Marktplatz von Arrow integriert. "Infinidat schafft Mehrwert für seine Partner, indem es ArrowSphere nutzt, um Kunden sein Storage-as-a-Service-Angebot einfacher bereitzustellen", sagt dazu Shannon McWilliams, Vice President of Supplier Alliances bei Arrow Electronics.

"Storage-as-a-Service bietet gute Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung für Vertriebspartner", meint McWilliams. "STaaS von Infinidat stellt eine neue Option für die Integration, Automatisierung und optimierte Bestellung von Unternehmensspeicher dar und reiht sich in die wachsende Liste von Lösungen ein, die als Service über ArrowSphere verfügbar sind." Wann das Angebot auch in Deutschland vertriebsreif sein wird, ist derzeit noch offen.

