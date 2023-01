Infinidat hat den indirekte Vertrieb für sich entdeckt. Mit Erfolg: 2022 konnte der Storage-Anbieter den über den Channel erwirtschafteten Anteil am Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent steigern. Dazu haben auch das neue Partnerportal und die Bemühungen des Herstellers beigetragen, stärker auf Partner zuzugehen und es ihnen einfacher zu machen, mit ihm ins Geschäft zu kommen.

Zum Jahresauftakt 2023 legt der Anbieter nun nach. Mit dem "Infuziast Certified Partner Program" hat er ein neues Vertriebs- und Schulungsprogramm angekündigt. Außerdem soll in der Region EMEA im Laufe des Jahres ein Partner Advisory Board eingerichtet werden. Schließlich erweitert der Hersteller auch die für die Channel-Betreuung zuständigen Teams.

Deren Leitung in EMEA hat vergangenes Jahr James Lewis als Channel Director übernommen. Sein Ziel ist der Ausbau des Partner-Netzwerks in der gesamten Region sowie der Channel-Aktivitäten insgesamt in der DACH-Region. Lewis kann auf eine erfolgreiche Karriere als Vertriebsleiter in den Bereichen Storage und Netzwerksicherheit zurückblicken.

Zuletzt arbeitete Lewis als Head of Channel Sales bei Data Interchange. Davor war er Strategy & Growth Officer für Altdata Technology Solutions. Eine weitere Station waren 15 Jahre bei EMC und RSA an den Standorten London und Frankfurt, während denen er für Rekrutierung, Unterstützung und Partnerschaft mit Resellern und Distributoren zuständig war.

Bei Infinidat verantwortet Lewis - wieder von Frankfurt aus - die Regionen EMEA und Asien-Pazifik, einschließlich Japan. "Infinidat genießt in der Channel-Community ein sehr hohes Ansehen und der gute Ruf der Marke wird in dem Maße weiter wachsen, in dem Unternehmen ihre Speicherinfrastruktur weiter konsolidieren", sagte Lewis zu Beginn seiner Tätigkeit bei dem Hersteller. Erste Erfolge hat er bereits vorzuweisen: "2022 haben wir zusammen mit unseren Channel-Partnern hervorragende Fortschritte erzielt und sind mit mehreren Branchenauszeichnungen belohnt worden", erklärt Lewis.

Um die intensiveren Bemühungen zu unterstützen, hat das Unternehmen sein Vertriebsteam 2022 mit sieben neuen Channel-Partner-Managern verstärkt. Allerdings ist die Stelle des Country Manager DACH frei geworden: Nevzat Bucioglu wechselte im September zu Hitachi Vantara. Um den Channel in der DACH-Region kümmert sich bei dem Storage-Anbieter derzeit Hans Christoph Lindemeier.

Zu den jetzt vorgestellten Verbesserungen und Erweiterungen gehören neue Partner-Level, ein verbesserter Registrierungsprozess für Projekte und neue Backend-Rabatte. Auch die Kriterien für die Bereitstellung von Marketing-Geldern für die Partner wurden angepasst. Hinzugekommen ist auch ein NFR-Programm. Außerdem wurde das Enablement-Programm auf das im vergangenen Jahr schon neu gestaltete Partnerportal portiert und sollen 2023 mehr gemeinsame Marketingaktivitäten mit Partnern stattfinden.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 soll zudem das "Infuziast Certified Partner Program"- ein umfangreiches neues Vertriebs- und Schulungsprogramm - auch in EMEA starten. In dessen Rahmen können sich bei Vertriebspartnern Mitarbeiter - vom Verkaufsberater bis zum technischen Personal - zertifizieren lassen und werden dafür mit Prämien belohnt. Engere Kontakte mit den Channel-Partnern und mehr Austausch sollen zudem das ebenfalls für 2023 geplante Partner Advisory Board sowie die geplanten, regelmäßigen Partner Tech ermöglichen.

