Infinidat, Anbieter von Speicherlösungen der Enterprise-Klasse mit Skalierungsmöglichkeiten im Petabyte-Bereich, lädt Unternehmen ein, die Performance seines InfiniBox Speichersystems im Rahmen seiner "Faster Than All-Flash Challenge"-Kampagne gegen ihre All-Flash-Speichersysteme zu testen.

Mit der Aktion will Infinidat beweisen, dass die InfiniBox unter beliebigen realen Applikations-Workloads leistungsfähiger als AFAs ist. Der Clou dabei, für jedes teilnehmende Unternehmen gilt: Gewinnt die InfiniBox im Rahmen des Wettbewerbs, spendet der Hersteller 10.000 US-Dollar an Unicef, verliert sie, spendet Infinidat den gleichen Betrag an eine wohltätige Organisation nach Wahl des Teilnehmers.

"In den letzten Jahren gab es zahlreiche Anbieter von Speicherlösungen, sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen, die mit aggressiven und mit hohem finanziellen Aufwand betriebenen Marketingkampagnen für Flash-Medien als Universallösung für das Rechenzentrum geworben haben. Zugegeben - sie haben diesen Mythos damit durchaus überzeugend verbreitet", erläutert Brian Carmody, Chief Technology Officer bei Infinidat.

"Mit unserer ‚Challenge‘ wollen wir aber nicht nur den falschen Mythos des ‚All-Flash für alle Workloads‘ aus der Welt schaffen. Wir wollen Unternehmen auch zeigen, dass sie keine Kompromisse zwischen Kosten, Kapazität, Zuverlässigkeit und Performance eingehen müssen. Mit unserer InfiniBox können Unternehmen alles haben, und wir sind bereit, ihnen dieses auch zu beweisen", ergänzt Carmody.

Höhere Applikationsleistung der InfiniBox

Bei Vergleichstests mit entsprechenden Systemen habe die InfiniBox eine deutlich höhere Applikationsleistung erbracht. Unternehmen können dies bei der Aktion in ihren eigenen Rechenzentren nachprüfen und sich von der überragenden Performance der Infinidat-Lösung überzeugen.

Grundsätzlich seien fehlende Innovationen an der Systemarchitektur der Grund für das schlechte Abschneiden der derzeit verfügbaren AFAs, bei denen lediglich schneller Flash-Speichermedien hinter nicht mehr zeitgemäßen Frontend-Architekturen eingesetzt werden, um die Performance zu steigern, so der Hersteller. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte Infinidat eine Speichersoftware-Architektur mit der nötigen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität zur Optimierung der Performance von Medien aller Art.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen über die "Faster Than All-Flash Challenge" erhalten Sie unter diesem Link. (rw)